Президент США Дональд Трамп публично унизил наследного принца Саудовской Аравии: по его словам, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд недооценивал Штаты и не думал, что ему придется «целовать зад» американскому лидеру. Также республиканец раскритиковал страны НАТО за отказ помогать в войне с Ираном.

Во время выступления на форуме Future Investment Initiative в Майами Трамп сначала тепло высказался о саудовском руководстве, рассказав о личных встречах с королем Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.

«Когда я там был, мы сблизились. Он хватал меня за руку, когда вставал. В то время он был немного нездоров… И они сказали, что это единственный случай, когда он вот так хватал кого-либо. Он хватал меня всегда», — сказал Трамп, назвав Салмана «великим человеком».

По его словам, отношения между странами развиваются в позитивном ключе.

Однако далее Трамп переключился на Мухаммеда бен Сальмана и его риторика стала более резкой. По его словам, наследный принц во время их недавней встречи признался, что Эр-Рияд недооценивал Соединенные Штаты:

«Он посмотрел на меня и сказал: “Знаешь, это удивительно — год назад вы были мертвой страной, а теперь — самая динамично развивающаяся страна в мире”».

После этого президент США грубо высказался о своем собеседнике.

«Он не думал, что ему придется целовать мою задницу. Правда, не думал. Он думал, что я буду просто очередным американским президентом-неудачником из страны, которая катится вниз. Но теперь ему приходится быть со мной любезным. Скажите ему, что он должен быть любезным со мной», — заявил Трамп, обращаясь к залу.

Слова президента, как пишет Anadolu, вызвали критику в соцсетях.

Американский лидер в ходе своего выступления также подвел предварительные итоги американской военной кампании против Тегерана.

«47 лет Иран был известен как хулиган Ближнего Востока, но теперь он больше не хулиган. Они отступают», — заявил он.

По словам республиканца, если бы США не «выбили дурь» из Ирана, тот успел бы создать ядерное оружие «в течение двух-четырех недель» и применить его против Саудовской Аравии, Израиля и других стран. При этом ранее президент настаивал, что американские удары по иранским ядерным объектам отбросили иранскую программу на годы назад.

Трамп также раскритиковал НАТО за то, что альянс, по его словам, не «помогает» ему в войне с Тегераном. При этом он отметил, что американская экономика переживает подъем: «Когда эта война закончится, все полетит как ракета».

Кроме того, президент США во время форума намекнул на возможные действия против Гаваны.

«Куба — следующая, кстати, но сделайте вид, что я этого не говорил. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, СМИ, проигнорируйте это заявление. Большое спасибо», — сказал он под смех зала.

Это уже не первый подобный намек, отмечает The Hill: на прошлой неделе Трамп говорил, что рассчитывает с «честью» взять Кубу под контроль и «может делать с ней все, что захочет». Сейчас, по данным американских СМИ, Вашингтон давит на президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, добиваясь некоего соглашения, детали которого пока не раскрываются.