Будучи «самой богатой страной в мире», США при этом являются страной с одним из самых высоких уровней «энергетической бедности» населения, пишет Guardian со ссылкой на анализ, эксклюзивно проведенный для нее Национальной ассоциацией директоров по вопросам энергетической помощи (Neada).

Каждая пятая американская семья с низким уровнем дохода не имеет возможности поставить кондиционер или починить имеющийся при поломке, из-за этого массово гибнут люди. Газета приводит данные недавнего исследования о том, что каждая третья семья в США сталкивается с энергетической бедностью — невозможностью получить доступ к достаточному количеству энергии из-за финансовых проблем.

«Около 60% американских семей живут от зарплаты до зарплаты, а каждая третья сообщает о том, что отказывается от предметов первой необходимости, таких как еда или лекарства, чтобы оплатить счета за электроэнергию и избежать отключения электричества», — говорится в статье.

Neada рассчитала, что средний счёт американских домохозяйств за электроэнергию летом 2025 года достигнет $784 долларов — на 6,2% больше, чем 737 долларов в прошлом году. Это будет самый высокий показатель более чем за 10 лет. «Он ляжет непропорционально большим бременем на малообеспеченных американцев. Семьи на юге и юго-западе пострадают непропорционально сильно», — делает вывод Guardian.

Издание прогнозирует рост смертности от тепловых ударов, особенно на юге и юго-западе США. Ссылаясь на данные Energy Innovation, британская газета возлагает ответственность за гибель людей на администрацию Дональда Трампа, из-за решения которой снизить налоги для богатых у бедного населения вырастут счета за электроэнергию и снизится доступ к здравоохранению. В пример приводится Аризона: ее жители к 2035 году будут платить за свет в среднем на $220 больше, чем сейчас.

«Соединенными Штатами управляет режим, который полагается на отрицание научных открытий — от климатологии до экономики, от медицины до социологии. Мы не просто не можем защитить уязвимых людей, мы активно делаем жизнь здесь более опасной. И хотя некоторые смогут откупиться от проблемы, большинство людей не смогут. Это экзистенциальный кризис», — заявил директор Института общественных знаний при Нью-Йоркском университете Эрик Клиненберг, написавший книгу «Тепловая волна: социальное вскрытие катастрофы».

При этом критического уровня достигает задолженность домохозяйств за коммунальные услуги: с $17,5 млн в январе 2023 года она выросла до $21 млрд в июне 2025 года, а по итогам лета, если верить прогнозам, составит $25 млрд. К концу года число отключений потребителей за неуплату может достичь 4 млн, рассчитала Neada.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что наиболее уязвимыми окажутся домохозяйства с фиксированным доходом и лица с такими медицинскими проблемами, как диабет, болезни сердца, ожирение и различные зависимости.

«Ситуация будет ухудшаться по мере роста счетов и увеличения трудностей», — прогнозирует Вьоллка Бериша — бывший старший эпидемиолог департамента общественного здравоохранения округа Марикопа, которая отслеживала уровень энергетической нестабильности и смертность в помещениях.

В прошлом году почти четверть из 608 связанных с жарой случаев смерти в Марикопе произошли в помещениях, причем подавляющее большинство умерших дома составили люди старше 50 лет. Четверть таких смертей произошла в автофургонах или мобильных домах. Этот тип доступного жилья наиболее популярен у американцев с низким доходом, особенно среди пенсионеров, но при этом почти никогда не имеет термоизоляции. В окружных отчетах за 2024 год говорится, что у подавляющего большинства пострадавших от жары в помещениях дома имелся кондиционер, но в 70% случаев он был сломан, а у каждого десятого не хватало электричества даже для вентилятора.

В качестве примера Guardian приводит историю Ричарда Чамбли из Буллхед-Сити (Аризона) — к югу от Лас-Вегаса на берегу реки Колорадо. Этот 52-летний американец, страдающий ожирением, жил в передвижном доме с женой, детьми, кошками и собаками. В середине июня 2025 года температура в городе достигла +46°C. Кондиционер перестал работать на охлаждение, у семьи не было денег на его починку, а Ричард из-за полноты был прикован к постели.

Семья купила оконный моноблок, поставив его у кровати мужчины вместе с вентиляторами, пакетами со льдом и холодными напитками. Родные периодически проверяли состояние Ричарда, но не могли ничего поделать с тем, что его тело перегревалось вместе с домом — старым, с открытой планировкой и плохой термоизоляцией. Несмотря на все усилия, температура в помещении держалась около +38°C.

Вскоре глава семьи стал задыхаться, и ему вызвали скорую. На момент госпитализации температура его тела составляла +40°C. Врачи попытались его охладить, но не успели: сердце мужчины остановилось. Его смерть наступила через два дня после поломки кондиционера.

«Был конец дня, и стало немного прохладнее, поэтому мы надеялись, что всё будет в порядке. Он и сам думал, что всё будет хорошо. Мы понятия не имели, что жара может так быстро его убить. Всё произошло так быстро. Мы изо всех сил старались его охладить, но мы живём в паре часов езды от Долины Смерти, самого жаркого места на Земле, и не можем переехать», — рассказала вдова Ричарда Шерри Чэмбли, которая работает на трёх работах.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), жара — самое смертоносное погодное явление в США и во всем мире: ежегодно от неё погибает почти 0,5 млн человек, и эта смертность растёт по мере того, как антропогенный климатический кризис приводит к более частым, сильным и продолжительным волнам тепла.

В июле 2025 года исполнилось 30 лет с беспрецедентной пятидневной жары в Чикаго, в результате которой погибло более 730 человек и тысячи были госпитализированы. Большинство из них были пожилыми, чернокожими, малообеспеченными людьми, у которых не было кондиционера и денег на его установку.