Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал свой первый пост в Next Social — новой социальной сети Турции, обратил внимание RTVI. За короткое время она преодолела отметку в 1 миллион пользователей.

Как пишет турецкое информагентство Anadolu Ajansı, в своей публикации глава государства процитировал строку из стихотворения турецкого поэта Эрдемa Баязыта.

«Среди бетонных стен распустился цветок», — написал Эрдоган.

«Вы готовы?» — также добавил от себя президент Турции, видимо, обращаясь к подписчикам.

К посту были прикреплены эмодзи турецкого флага, земного шара и ракеты с хештегом «Başlıyoruz» («Начинаем»).

Ранее телеканал NTV сообщил, что социальная медиа-платформа Next Social, разработанная молодыми турецкими предпринимателями, теперь доступна для общего пользования. О выпуске бета-версии платформы было объявлено 4 июля.

По данным канала, Next Social — локальная социальная платформа, где публикуются новости, контент о технологиях, образе жизни и текущих событиях. С момента создания соцсеть быстро набрала популярность в Турции и преодолела отметку в 1 миллион пользователей.

Как пишет газета Cumhuriyet, Next Social «обещает безопасность данных и цифровую свободу», тщательно храня персональную информацию пользователей. Кроме того, в платформу интегрирован робот с искусственным интеллектом.

Ожидается, что социальная сеть будет расширяться в Турции, а затем в «братских и дружественных странах».