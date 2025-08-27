Евросоюз изучает возможность введения вторичных санкций против «третьих» стран, которые, по его мнению, помогают России обходить уже действующие ограничения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои «осведомленные источники».

По их словам, сейчас 19-й пакет санкций, над которым сейчас работают власти Европейского союза, предусматривает возможность введения «карательных мер» для стран, сотрудничающих с Россией в сфере параллельного импорта и торговли энергоносителями.

В целом же, напоминает агентство, новый санкционный пакет должен быть сосредоточен на противодействии «похищению украинских детей» — эта тема вызвала большой интерес у президента США Дональда Трампа, когда он в последний раз встречался с европейскими лидерами в Белом доме и обсуждал урегулирование конфликта на Украине.

На этой неделе в Копенгагене запланирована встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС. Они, как ожидается, обсудят несколько вариантов санкций против помогающих России «третьих» стран, сообщили пожелавшие сохранить анонимность источники Bloomberg. Агентство запросило комментарий по этому поводу у представителя Европейской комиссии, но он отказался от беседы.

Собеседники Bloomberg считают, что главы МИД стран Евросоюза на предстоящей копенгагенской встрече обсудят применение так называемого инструмента противодействия обходу санкций, который был принят в 2023 году, но до сих пор не применялся. Он позволяет запретить экспорт, поставку или передачу определённых товаров третьим странам, которые предположительно способствуют обходу антироссийских санкций.

Они также якобы рассматривают возможность введения дополнительных санкций против российского нефтегазового и финансового секторов и новых ограничений в отношении импорта и экспорта российских товаров, утверждают источники агентства. Они подчеркнули, что обсуждения пройдут в «неформальной обстановке» и не будут официально посвящены новому пакету санкций.

Bloomberg связывает постановку вопроса о вторичных европейских санкциях с тем, что ЕС фактически исчерпал предел своих возможностей воздействия на Россию с помощью ограничительных мер, направленных непосредственно против нее.

При этом агентство отмечает, что европейские лидеры не разделяли позицию Трампа по поводу эффективности вторичных санкций — в частности, введенных в отношении Индии за закупки сырой российской нефти, — и требовали от президента США ввести дополнительные ограничительные меры непосредственно против Москвы. Вашингтон же при этом пока воздерживается от принятия законопроекта о «сокрушительных» санкциях, которыми Трамп угрожал в случае, если его российский коллега Владимир Путин откажется от взаимодействия с Украиной в рамках урегулирования конфликта.