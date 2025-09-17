Евросоюз рассматривает разные варианты использования замороженных российских активов в рамках обеспечения репарационных кредитов для Украины на сумму 170 млрд евро, пишет Financial Times. Окончательное решение может быть принято на саммите лидеров ЕС 23—24 октября, добавляет Bloomberg.

«Планы, которых давно добивалась Украина, но которые вызвали ожесточенные дебаты внутри ЕС, направлены на то, чтобы фактически передать российские средства Украине, технически не конфискуя активы», — говорится в статье FT.

По одной из схем, как утверждают пять официальных лиц, знакомых с процессом, замороженные российские активы Центробанка, находящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear, будут использованы для приобретения облигаций ЕС с нулевым процентом. Привлеченные средства затем будут переданы Украине поэтапно.

Около 170 млрд евро из 194 млрд российских активов в Euroclear уже погашены и находятся на счетах в виде денежных остатков, сообщили два источника FT.

Второй вариант — привлечь специализированную компанию для управления финансовыми инструментами. В этом случае в программе смогут участвовать страны, не входящие в ЕС, уточняет газета.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что вместо того, чтобы ждать окончания конфликта Москвы и Киева, нужно передать эти деньги Киеву «уже сегодня».

Еврокомиссия также хочет привлечь на свою сторону Бельгию, Германию и Францию, которые обеспокоены тем, что изъятие основной суммы, в отличие от процентов, может выйти за рамки закона или ослабить доверие к евро как к резервной валюте.

Украина надеется получить $50 млрд бюджетной поддержки в следующем году, кроме военной помощи, отмечает FT.

Европейским странам, уточняет газета, придется взять на себя основную часть этой нагрузки, поскольку США отказались предоставить дополнительные средства.

«[Украинцам] нужны деньги, и вариантов не так много», — сообщил FT немецкий чиновник.

Ключевые элементы схемы все еще обсуждаются. Например, использование облигаций ЕС потребует от стран-членов гарантировать займы. «Риск придется нести коллективно», — заявила фон дер Ляйен на прошлой неделе, имея в виду опасения Бельгии, что страна может быть признана ответственной в случае судебного иска со стороны России.

Еще одно потенциальное препятствие — обеспечение заморозки базовых активов. Санкции ЕС, которые блокируют российские активы, требуют единогласной поддержки всех стран-членов для продления каждые шесть месяцев.

Выпуск долгосрочных облигаций, обеспеченных российскими активами, потребует гарантий, что режим санкций сохранится на весь срок займа, отметил один из источников.