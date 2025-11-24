Евросоюз считает, что обсуждение механизма использования замороженных российских активов для помощи Украине стало еще более актуальным на фоне ведущихся переговоров о мирном урегулировании конфликта между Москвой и Киевом, пишет The Guardian.

Как заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, Брюссель приветствует конструктивный прогресс на переговорах, но настаивает на том, что Россия должна компенсировать нанесенный ущерб. Проведенные встречи показали, что по этому вопросу предстоит проделать значительную работу.

На минувшей недели США представили собственный мирный план из 28 пунктов, на который Европа ответила альтернативным предложением. Ключевое различие между подходами касается судьбы замороженных российских активов.

Американский план предполагает создание инвестиционного пакета для восстановления Украины, в котором будут использованы $100 млрд замороженных активов России. При этом 50% прибыли от их использования направятся США, а оставшиеся активы предлагается направить на совместные американо-российские проекты.

Европейский план, в отличие от американского, рассматривает эти активы как источник для так называемого «репарационного кредита» Украине.

Предложения США вызвали резкую критику в Европе. Как отмечали Politico и Financial Times, европейские чиновники выразили возмущение по нескольким причинам.

Большая часть замороженных активов находится под юрисдикцией Европы, а не США. Европейские чиновники указывают, что у американского президента нет полномочий для распоряжения этими активами.

Перспектива передачи средств, которые ЕС планировал использовать для помощи Украине, на финансирование американских коммерческих проектов была названа неприятной и даже «немыслимой». Для реализации американского плана потребовалось бы, чтобы европейские страны добровольно отказались от активов в своей юрисдикции в пользу США и России, на что они не готовы пойти.