Глава TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил, что если блокада Ормузского пролива продолжится еще два-три месяца, то весь мир войдет в эпоху энергетического дефицита. Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя это заявление, призвал не нагнетать панику, заверив, что ситуация находится под контролем.

Пуянне выступил на конференции World Policy Conference под Парижем. По его словам, с начала войны на Ближнем Востоке в конце февраля навигация через Ормузский пролив — по которому обычно проходит пятая часть всей мировой торговли нефтью и газом — фактически парализована. Ситуацию усугубляет блокада иранских портов, введенная по решению президента США Дональда Трампа. Через стратегический коридор проходят теперь лишь единичные суда. TotalEnergies, по его оценке, уже потеряла 15% добычи на Ближнем Востоке.

«Мы уже поглотили весь накопленный избыток запасов. Если ситуация продлится еще два-три месяца, мы войдем в эпоху энергетического дефицита — такого, какой уже испытывают некоторые азиатские страны», — предупредил Пуянне.

По его словам, «нельзя позволить себе держать 20% мировых запасов нефти и газа недоступными без серьезных последствий». Урегулирование ситуации в Ормузском проливе он назвал «ключевой задачей».

Для снижения зависимости от пролива глава TotalEnergies призвал инвестировать в альтернативную инфраструктуру.

«То, что сегодня не хватает выходов из Ормузского пролива — это серьезная проблема. Нам нужно начать воспринимать устойчивость как инвестицию — вероятно, в новые трубопроводы, чтобы сформировать трубопроводную сеть», — сказал он, оговорившись, что нефть Персидского залива остается «очень дешевой» и отказаться от нее будет непросто.

Макрон прокомментировал слова Пуянне во время визита в Грецию, куда он прибыл, чтобы продлить с Афинами соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны.

«Сегодня ситуация не дает нам оснований ожидать какого-либо дефицита», — заявил он, добавив, что ситуация «находится под контролем», несмотря на влияние на цены.

Он также предостерег от «политической фантастики». «Я знаю, как может вести себя психология. Мы здесь не для того, чтобы объяснять худшие риски. <…> Мы не в том сценарии, который вы описали как один из худших, — он сегодня не является наиболее вероятным, и не мне его комментировать», — добавил французский лидер.

По мнению Макрона, главная опасность в нынешней ситуации — не сам дефицит, а паника.

«Худшее, что можно сделать в моменты напряженности и геополитической неопределенности, — это усиливать ее паническим поведением. Зачастую дефицит создается именно таким поведением», — отметил он.

Французский президент также призвал к «полному открытию пролива в соответствии с международным правом, свободой судоходства и без каких-либо сборов за проход через Ормузский пролив».