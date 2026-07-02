Эстонское правительство одобрило законопроект, который с 2027 года позволит запрещать гражданам России и Беларуси без долгосрочного вида на жительство или постоянного права проживания покупать недвижимость в стране. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Меру также предполагается распространить на компании из РФ и Беларуси, а также подконтрольные им юридические лица.

В публикации говорится, что поправки должны снизить риск использования объектов в Эстонии для разведки, операций влияния, подготовки саботажа или создания позиций рядом со стратегически важной инфраструктурой. Ограничение также затронет юрлица независимо от страны регистрации, если их фактический бенефициар подпадает под запрет.

Министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что республика действует по примеру Финляндии и Латвии, где уже ввели аналогичные меры. При этом в Финляндии россияне по-прежнему могут покупать квартиры, поскольку запрет касается только земельных участков с постройками.

Запрет будет действовать на всей территории Эстонии и охватит в том числе квартиры, право застройки и приобретение доли в объекте недвижимости.

Теперь документ должен рассмотреть парламент страны. Если он будет принят, то инициатива вступит в силу 1 января 2027 года. Закон не будет иметь обратной силы и не затронет уже приобретенное имущество. При этом россияне и белорусы по-прежнему смогут арендовать недвижимость.

В обоснованных исключительных случаях правительство сможет разрешить сделку, если она не противоречит цели ограничений.

При этом в Финляндии россияне по-прежнему могут покупать квартиры, поскольку запрет касается только земельных участков с постройками. По оценкам властей, нововведения коснутся примерно 600 сделок в год и не окажут существенного влияния на эстонский рынок недвижимости.

Прошлой весной в Эстонии насчитывалось почти 37 тыс. собственников недвижимости из России и почти 900 — из Беларуси. При этом долгосрочные ВНЖ в республике имели более 70 тыс. россиян и около 1,2 тыс. белорусов.