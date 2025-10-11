Эстонские пограничники из-за активности на прилегающей российской территории перекрыли проезд через так называемый Саатсеский сапог — и тем самым ограничили движение по одной из автомобильных дорог на территории Псковской области в РФ, сообщает издание Postimees.

Решение принимал Департамент полиции и погранохраны (PPA) Эстонии вечером 10 октября — после того как пограничники «заметили на территории России передвижение более крупного, чем обычно, подразделения». В постановлении ведомства говорится, что закрытие дороги «необходимо для обеспечения безопасности жителей Эстонии и предотвращения возможных инцидентов».

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Кюнтер Педоск заявил журналистам, что «российские пограничники регулярно проводят патрулирование в районе Саатсеского сапога, поскольку это их территория, но сегодня [10 октября] там было замечено более активное передвижение, чем обычно».

По этой причине, по словам Педоска, эстонские пограничники решили «закрыть дорогу, чтобы предотвратитель возможные провокации и инциденты.

Саатсеский сапог (Saatse saabas) — часть территории Печорского района Псковской области России. На карте она выглядит как выступ в форме сапога в районе деревни Саатсе юго-восточного эстонского уезда Вырумаа. Там пролегает километровый участок построенного в советские времена шоссе Вярска — Саатсе. Власти РФ разрешают эстонским водителям проезжать его без пограничного контроля, но запрещают останавливаться там и ходить пешком.

«Сначала мы выставили патрули с обеих сторон дороги. Патрульные общались с водителями и рекомендовали им избегать этого района. Несмотря на рекомендацию, нашлись те, кто все же захотел продолжить свой путь. Поскольку дорога проходит по территории России, то, учитывая ситуацию с безопасностью, при проезде через Саатсеский сапог в любом случае нужно быть внимательным. Однако в нынешней ситуации, по оценке PPA, риск при проезде выше обычного. Во избежание эскалации мы решили временно закрыть этот участок», — пояснил эстонский чиновник.

По его словам, состав пограничных патрулей в районе Саатсеского сапога временно усилен, а местным водителям предложен специально разработанный маршрут объезда через приграничные населенные пункты Вярска, Трески, Матсури и Сесники. Чтобы автомобилистам было проще ориентироваться, на обочинах там установлены временные дорожные знаки с указанием направления движения.