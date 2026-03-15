Фигуранту дела об убийстве женщины в Москве предъявили обвинение, он находился под влиянием мошенников, сообщили в СК. В преступлении, по данным источника RT, подозревают 20-летнего футболиста екатеринбургского «Урала-2».

По версии следствия, 13 марта обвиняемый пришел в квартиру на Строгинском бульваре. При себе у него были болгарка, лом и кувалда. Дверь ему открыла 16-летняя дочь хозяйки, также обманутая мошенниками.

Мужчина на допросе заявил, что начал вскрывать сейф, так как полагал, что участвует в операции правоохранителей. В это время домой вернулась хозяйка квартиры и попыталась ему помешать. Фигурант дела ее избил, а затем нанес два удара ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

После этого он удерживал дочь убитой в квартире, а вскрыв сейф, похитил более $2 тыс. и другие ценности, которые по указанию мошенников выбросил в окно. На следующий день ему разрешили отпустить девочку и покинуть квартиру. Все это время тело женщины оставалось в квартире. Предполагаемый убийца был задержан 14 марта.

На допросе он признал вину и раскаялся. По его словам, более месяца назад неизвестные, представившись силовиками, потребовали участвовать в «оперативном мероприятии» под угрозой уголовного преследования.

По данным РЕН ТВ, обвиняемый представился девочке сотрудником ФСБ и до инцидента больше месяца общался с мошенниками. RT пишет, что когда Екатерина вернулась домой, к ней вышла ее дочь и сообщила, что в их квартире «работает сотрудник спецслужб». Перед тем, как убить предпринимательницу, грабитель требовал у нее назвать код от сейфа.

По информации следствия, обвиняемый в убийстве — 20-летний уроженец Кисловодска.

Телеграм-канал «112» пишет, что предполагаемого убийцу зовут Даниил Секач, а его жертвой стала Екатерина Чучупало. По данным канала, мошенники потребовали похитить деньги из сейфа семьи Чучупало, чтобы «избежать уголовной ответственности». Содержимое сейфа требовалось выбросить в окно, а дочь Екатерины — не выпускать из квартиры без позволения кураторов.

«112» утверждает, что он профессиональный футболист, воспитанник академии «Локомотива», выступал за молодежную команду «Ростова», а с января 2025 года играет за вторую команду екатеринбургского «Урала» («Урал-2»).

По данным телеграм-канала, погибшей оказалась 48-летняя предпринимательница Екатерина Чучупало — супруга геодезиста Андрея Чучупало и мать двоих девочек-подростков. Убийство произошло, когда отец семейства находился в командировке на Ближнем Востоке.

Baza пишет, что погибшей было 48 лет. Она работала агентом по продаже элитной недвижимости. Помимо младшей дочери, у нее есть и старшая. Муж женщины, по данным телеграм-канала, имеет гражданство ОАЭ и сейчас он находится в командировке в Иране.

Фигурант дела успел уехать на другой конец Москвы, на Нижегородское шоссе, где его задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК). По данным прокуратуры, значительную роль в произошедшем сыграли телефонные мошенники.

Как рассказали Shot соседи, ночью из квартиры слышались шум и громкие звуки, однако тогда никто не понял, что происходит. Квартиру вскрыли днем — после того как старшая дочь не смогла попасть домой.

Следствие установило, что несовершеннолетняя дочь женщины оказалась под воздействием телефонных мошенников. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее открыть дверь.

По данным Baza, с 2017 года молодой человек проживает в Москве. У него есть две несовершеннолетние сестры. Его отец ранее сообщал RT, что потрясен случившимся. По его словам, сын должен был находиться на игре в Екатеринбурге. Близкие задержанного рассказали Shot, что материальных трудностей у него не было.

Главный тренер «Урала-2» Евгений Аверьянов рассказал «Матч ТВ», что шокирован сообщениями о задержании футболиста: «Надеюсь, что это какая‑то ошибка, не верю, что Даниил мог совершить такое. Он максимально спокойный и добрый человек».

Он добавил, что спортсмен считается одним из самых перспективных игроков команды и привлекался к тренировкам основного состава. По мнению тренера, у него были хорошие шансы на успешную карьеру.

Аверьянов рассказал, что задержанный учится в московском институте и отпрашивался до понедельника, чтобы решить вопросы с учебой. Ничего необычного в поведении игрока он не заметил.

В то же время президент «Урала» Григорий Иванов сообщил РИА Новости, что не располагает никакой информацией об этой ситуации.