Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о российском «вторжении» на Украину является «прямым выпадом» и свидетельствует о том, что Баку перестал считать сотрудничество с Москвой достаточно выгодным для большей сдержанности в риторике. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Депутат отметил, что Алиев действительно «не грешит против истины», заявляя о последовательной поддержке признания территориальной целостности Украины.

«Азербайджан занимал эту позицию еще с возвращения Крыма, просто не озвучивал ее так назойливо, как сейчас. Баку придерживался отличной от нашей, а иногда даже враждебной позиции. Со временем мы начали это замечать, хотя замечать стоило с самого начала», — констатировал Затулин.

По его словам, Азербайджан до определенного момента удерживался от «прямых выпадов», поскольку был заинтересован в получении выгоды от сотрудничества с Россией, но сейчас эта мотивация утратила свою актуальность. Вместо Москвы Баку теперь ориентируется на поддержку Вашингтона, считает депутат Госдумы.

«Хорошо, что мы хотя бы делаем выводы: не надо обольщаться в отношении Азербайджана и представлять его своим партнером. Это было недоразумение», — подытожил Затулин.

Ранее азербайджанский лидер напомнил, что Баку с первых дней российской военной операции поддерживал территориальную целостность Украины, и назвал действия ВС РФ на украинской территории «вторжением».

Неделю назад Алиев призвал азербайджанцев стремиться к миру, но всегда быть готовыми к войне. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя это заявление для RTVI, предположил, что таким образом президент Азербайджана «подыгрывает Западу». Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев заявил RTVI, что алиевская фраза о готовности к войне — это «традиционное напоминание без уточнения адресата» о «сверхсуверенности» азербайджанского государства.

До этого Алиев обвинял Россию в ударах по азербайджанским объектам на Украине. Затулин тогда поделился с RTVI предположением о том, что Азербайджан поставляет оружие для ВСУ «через посредников». Ранее он также заявлял о том, что Баку поставляет Киеву газ.