Президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявивший, что республика должна быть готова к войне в любой момент, «подыгрывает Западу», но вряд ли собирается открывать второй фронт против России. Таким мнением с RTVI поделился член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Алиев подыгрывает Западу, а Запад готовится к войне с Россией, ну и всякие такие тоже свой голос стараются подать. <…> Я не думаю, что Азербайджан решится на какой-то второй фронт. Хотя там господствует западная идеология сейчас, но у Азербайджана, прежде всего, связи с Турцией. Вот в зависимости от того, как Турция будет вести, так и Азербайджан. Поэтому я не думаю, что без президента Турции они что-то могут решать», — предположил Соболев.

По его мнению, в России «тоже должны быть готовы, в том числе к войне с Европой», которая «к 2030 году собирается на нас нападать». Депутат отметил, что усилиями президента США Дональда Трампа военный бюджет стран Западной Европы, а также Словакии и Венгрии, которые «вроде как хотят мира», «существенно вырос».

Также растет военный бюджет самих США, добавил Соболев и задался вопросом, против кого направлены эти средства.

«Поэтому мы должны сделать так, чтобы наши Вооруженные силы были готовы к любому развитию событий. Надо восстановить в полной мере оборонно-промышленный комплекс и, безусловно, заняться вплотную военно-патриотическим воспитанием молодежи», — подчеркнул он.

Заявление Алиева о необходимости быть готовыми к войне может быть связано с визитом президента Ирана Масуда Пезешкиана в Армению, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

По его мнению, высказывание азербайджанского лидера «отражает напряженность договоренностей и неизвестных деталей» декларации о стремлении к миру, подписанной Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне 8 августа.

«Там есть серьезные детали, о которых стороны умалчивают. На этой неделе президент Ирана побывал в Ереване. Он предложил Армении подписать стратегический договор, в котором определяется статус Зангезурского коридора. Азербайджан это не устраивает», — пояснил политолог.

Что сказал Алиев и как на это отреагировали в России

21 августа Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретились с жителями города Кельбаджар, который до 2020 года находился в составе непризнанной Нагорно-Карабахской республике и носил армянское название Карвачар. Президент Азербайджана поздравил жителей с возвращением в город «спустя 32 года» и вручил им ключи от новых квартир.

В своей речи Алиев затронул события азербайджано-армянского конфликта и его итоги, а также отметил, что процесс нормализации отношений между двумя республиками «практически завершен». Он подчеркнул, что Азербайджан хочет мира, но должен сохранять бдительность и «не обманываться сладкими речами».

«Мы наблюдаем, видим и будем видеть возможные источники угроз. Мы наращиваем нашу военную мощь. <…> Мы должны быть готовы к войне в любой момент, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра», — заявил Алиев.

Он рассказал, что на вооружении Азербайджана стоят «самые современные» беспилотники и новые артиллерийские системы, заключены контракты на поставку новых боевых самолетов, а имеющиеся «полностью модернизированы».

«Гарант нашей безопасности — мы сами, государство, народ и наши Вооруженные силы. Поэтому если в чью-то больную голову взбредет мысль совершить какую-либо провокацию против Азербайджана, то, я думаю, они вновь об этом пожалеют», — пригрозил Алиев.

Его речь не была адресована какому-то конкретному государству, что «позволяет приложить его слова к любой соседней стране», отметил в разговоре с RTVI специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев. По мнению эксперта, предположение о войне с Россией выглядит «мрачно и пугающе, но, поскольку в нее никто всерьез не верит, побряцать оружием можно».

Военный блогер Кирилл Федоров

Такая риторика означает только то, что бакинский режим готовится вскоре воевать.

На его [Алиева] месте сидеть бы тихо и не дразнить лихо, но видимо победа над Пашиняном вскружила голову господину Ильхаму Гейдаровичу и он возомнил себя если не Александром Македонским, то кем-то очень близким к нему.

Алиев уже не таясь готовится к войне. И прямым текстом об этом заявляет. Больная голова, Ильхамчик, в этой ситуации лишь одна, и сидит она на твоих волосатых плечах. И именно она является источником всех провокаций и бед азербайджанского народа.

Военный волонтер Алексей Живов

Азербайджан предсказуемо стал бряцать оружием, угрожая применить его, если в чью-то «больную голову взбредет мысль…». Ильхам Алиев окончательно вышел из чата. Что и требовалось доказать. Пора наверное и азербайджанскому бизнесу на выход из России.