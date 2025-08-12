Вот уже несколько дней мир, похоже вполне всерьез, рукоплещет миротворческим талантам президента США Дональда Трампа после того как Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали в Вашингтоне очень короткую декларацию. Специалист по региону Кирилл Кривошеев объясняет RTVI, насколько этот документ действительно можно называть судьбоносным.

Глубоко предварительный мир

В 2018 году мир сходил с ума от яркого шоу, устроенного президентом США Дональдом Трампом. Оно было и историческим, и беспрецедентным, а подписанные по итогу документы — «всеобъемлющими» и «потрясающими». Правда, это только по мнению самого Дональда Трампа — опытные эксперты уже тогда назвали их максимально размытыми и ни к чему не обязывающими. Речь, конечно, идет о встрече американского президента с северокорейском лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Своеобразным памятником настроениям, которыми был охвачен мир в те дни, можно назвать статью известного российского корееведа Константина Асмолова, где он всерьез (или, может быть, все-таки в шутку?) рассуждает об объединении двух Корей и проблемах, которые могут за этим последовать. Например, превращении северокорейской армии в сеть ОПГ, которые будут терроризировать в том числе и российский Дальний Восток.

Смысл такого странного сравнения, думаю, понятен. В обоих случаях медийная составляющая полностью подавляла собой реальность. Ладно республиканские СМИ в США, и так нахваливающие Дональда Трампа, ладно азербайджанские или армянские провластные ресурсы, цель которых — доказать всем правильность решений правительства. Но почему британская Guardian и немецкая Deutsche Welle* тоже называют произошедшее peace deal («мирной сделкой») или даже peace agreement («мирным соглашением») остается труднообъяснимым.

При этом из первого же пункта главного из подписанных в Вашингтоне документов — декларации трех лидеров, прямо следует, что настоящее подписание мирного соглашения еще впереди. Он звучит так:

«Мы и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Дж. Трамп стали свидетелями парафирования согласованного текста «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» министрами иностранных дел Сторон. В этой связи мы признали необходимость продолжить действия, направленные на подписание и окончательную ратификацию Соглашения, и подчеркнули важность поддержания и укрепления мира между нашими двумя странами».

Иными словами, министры иностранных дел (не лидеры!) Армении и Азербайджана просто поставили свои подписи под согласованным еще в марте текстом настоящего мирного соглашения, которое к тому же должно создать основу для дипломатических отношений между странами.

Его текст был впервые был опубликован уже после встречи в Белом доме — 11 августа, но и это не означает, что документ вступил в силу — до этого еще очень далеко. В Вашингтоне в этом направлении был сделан один-единственный шаг — стороны обратились в ОБСЕ с просьбой ликвидировать Минскую группу, которая с 1992 года занималась урегулированием конфликта (впрочем, крайне неудачно). Это действительно важно, потому что снимает один из двух барьеров, установленный Азербайджаном для настоящего подписания мирного договора. Второй, напомним — это изменение армянской Конституции, с которым сложностей куда больше, причем как процедурных, так и политических.

Найдутся наверняка и те, кто выступит против текста мирного договора, где нет ничего о правах жителей Карабаха, зато есть требование «отозвать, прекратить или иным образом урегулировать все межгосударственные иски, жалобы, протесты, возражения, разбирательства и споры, связанные с вопросами, существовавшими между ними до подписания настоящего Соглашения». Иными словами, давняя надежда армян засудить Баку в международных институтах теперь под запретом.

Дорога дяди Дональда

Единственное новое решение, которое предложила администрация Дональда Трампа, если разобраться, вообще не связано с мирным договором. Оно касается так называемого Зангезурского коридора, который был вынесен из текста соглашения еще в прошлом году — чтобы ускорить согласование документа. Если коротко, то после многочисленных спекуляций СМИ мы теперь точно знаем: американский президент правда хочет проложить через Армению транспортный маршрут под названием «Дорога Трампа ради международного процветания и мира» (Trump Road for International Prosperity and Peace — TRIPP), который будет управляться американским бизнесом.

Накануне поездки Алиева и Пашиняна в Вашингтон многие уже успели порассуждать об идее передачи дороги в концессию американской компании на 99 лет и размещения на ней американской же ЧВК (с учетом того, что буквально в сотне метров — граница с Ираном, а еще ближе — российские пограничники, которые продолжают охранять ее с армянской стороны). Но правда в том, что даже после исторической встречи в Белом доме, никаких деталей мы так и не узнали.

В трехсторонней декларации TRIPP встречается лишь однажды («Республика Армения будет работать с Соединенными Штатами Америки и согласованными совместно третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности “Дорога Трампа во имя международного мира и процветания”»), но это не дает буквально никакой основы для серьезного обсуждения.

Какие именно американские компании будут привлечены к разработке проекта? Как они будут выбираться? Как на самом деле будет обеспечена охрана азербайджанских автомобилей и поездов на территории Армении? Как будут сочетаться между собой требование Баку о «беспрепятственности» движения и требование Еревана о разблокировки коммуникаций «на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств» (в декларации эти формулировки соседствуют между собой)? В конце концов, как быть если к моменту постройки дороги срок полномочий Дональда Трампа уже истечет, а мировые реалии изменятся настолько, что все, сказанное сейчас, просто перестанет быть актуальным?

Ответы на эти вопросы теоретически могли бы содержаться в другом документе, который Пашинян и Трамп подписали между собой: Меморандуме о взаимопонимании между правительством Республики Армения и правительством Соединенных Штатов Америки о партнерстве в области развития потенциала для проекта «Перекресток мира». Но он еще не опубликован, поэтому СМИ и продолжают обсуждать «99-летнюю аренду», неосторожно вброшенную малоизвестным испанским изданием Periodista Digital. Число 99, впрочем, Трамп на встрече правда назвал, но не слишком конкретно:

«Армения также создает эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами для развития этого коридора, срок которого может составить до 99 лет. А потом они пообещали, что через 99 лет его продлят, верно? Вы обещаете. Но мы ожидаем значительного развития инфраструктуры со стороны американских компаний».

Что здесь уже подтвержденная договоренность, а что — лишь пожелание американской стороны?

Задать правильную трактовку пункту декларации, посвященному открытию дорог, попытался министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, но в итоге произнес весьма сомнительную вещь. «Благодаря соглашению, достигнутому в Вашингтонской декларации, Армения выходит из блокады — а это то, к чему она стремилась на протяжении 35 лет. Теперь Армения получает доступ к железнодорожной инфраструктуре Азербайджана и может использовать её для своей международной торговли», — утверждает Мирзоян. Но на основании чего это будет так, остается неясным — ведь суверенитет Азербайджана над коммуникациями как раз и означает право остановить проезд армянских грузов под каким-нибудь надуманным предлогом.

Не обидеть миротворца

Впрочем, несведущему человеку, который просто посмотрел трансляцию с из Белого дома, действительно было легко поддаться общему настроению. «Да, разумеется, дипломатия, особенно в исполнении Трампа — это ярмарка тщеславия, но не до такой же степени! Что-то ведь должно за этим быть», — такая мысль может пронестись у него в голове. Но нет, теперь — именно до такой.

«На протяжении более чем 35 лет Армения и Азербайджан вели ожесточенный конфликт, который принес колоссальные страдания обеим странам, — заявил президент США. — Многие пытались найти решение, в том числе Европейский союз и россияне усердно работали над этим. Не получилось. Сонный Джо Байден тоже пробовал, но вы знаете, что из этого вышло. Он, наверное, пытался минут двенадцать, и ничего не получилось. И многие другие страны тоже пытались — безуспешно».

Из этой самовлюбленной речи должно следовать, что лучший президент в истории США, автор книги «Искусство сделки» предложил Армении и Азербайджану нечто гениальное, чего мировая дипломатия еще не знала. Но на деле в Овальном кабинете просто символически подписали давно готовый текст, согласованный Баку и Ереваном напрямую, но, вероятнее всего, основанный на черновиках, подготовленных в Москве и Брюсселе в период конкуренции двух площадок.

Алиев и Пашинян при этом беззастенчиво подыгрывали хозяину Белого дома. Да, армянский лидер все же не стал демонстративно потешаться над Джо Байденом — ведь именно при нем Вашингтон выделил Еревану финансовую помощь в $65 млн. Но, зная демонстративный консерватизм американского лидера, стал цитировать Евангелие от Матфея. «Сегодняшнее великое достижение — еще одно свидетельство вашего мирового лидерства и вашего наследия как государственного деятеля и миротворца на мировой арене. Для установления мира необходимы видение, политическая смелость и решимость. Но самое важное — это вера в дело. Как сказано в Святой Библии: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Да озарит Бог этот путь», — сказал Пашинян.

«Я не хочу углубляться в историю некоторых очень странных решений Нобелевского комитета по присуждению премии мира людям, которые вообще ничего не сделали, — добавил Ильхам Алиев, разумеется, имея в виду Барака Обаму. — Но президент Трамп за шесть месяцев совершил чудо. Поэтому я думаю, что мой армянский коллега поддержит это, и, судя по реакции аудитории, полагаю, что, как только мы вернемся, мы согласуем выпуск совместного письма. И, надеюсь, когда президенту будет вручена премия, он пригласит нас на церемонию».

За такой лестью, по всей видимости, скрыто реальное понимание ситуации, которое у Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, конечно, есть. Они оба прекрасно осознают, что на самом деле проблемы и даже вооруженные столкновения на границе еще возможны и в таком случае им придется правильно преподносить их мировой общественности. А кто сильнее выражал энтузиазм по поводу миротворчества Трампа, тот и будет иметь основания заявить: «я делал для мира все, но вот они…».

Казалось бы — кто точно должен быть недоволен вашингтонским «мирным саммитом», так это Москва, ведь достигнутые там договоренности идут вразрез с прежними представлениями о роли России в регионе. Например, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, Зангезурский коридор должен контролироваться российскими пограничниками.

Но на деле даже оценка официальной Москвы оказалась благосклонной — вопреки позиции провластных спикеров. «Встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня», — заявила представитель Мария Захарова. Хотя, конечно, не упустила возможности напомнить, что «нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России».

Судя по всему, чтобы закрепить такое отношение, Никол Пашинян даже позвонил Владимиру Путину. «Премьер-министр выразил уверенность, что установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности не только для Армении и Азербайджана, но и для всех стран региона», — описала этот диалог пресс-служба Пашиняна. А пресс-служба Кремля подчеркнула, что Москва готова содействовать (в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020—2022 годов) «комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе».

К чему все это сказано — понятно. Ереван как инициатор сближения с США пытается убедить Москву, что это не угрожает ее интересам и Россия все еще может получить выгоду от раскрытия коммуникаций в регионе — пусть и не через Зангезурский коридор. В Кремле этим, разумеется, недовольны, но открыто критиковать миротворческие усилия Трампа на Южном Кавказе все равно не хотят — ведь впереди встреча на Аляске.

Таким образом, буквально весь мир (кроме, разве что, Ирана), рукоплещет Дональду Трампу за то, что еще даже близко не сделано. Но реальность его всегда волновала значительно меньше, чем произведенное впечатление.

