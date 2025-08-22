Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями города Кяльбаджар заявил, что страна должна находиться в постоянной готовности к войне, передает Adalet.

«Мы должны быть готовы к войне в любой момент. Потому что процессы в мире развиваются в таком направлении, что невозможно знать, что будет завтра», — сказал глава государства.

Алиев подчеркнул, что вариант безопасности Азербайджана — это государство, народ и Вооруженные силы.

По его словам, после второй Нагорно-Карабахской войны Азербайджана с Арменией осенью 2020 года Баку увеличил численность спецподразделений «на тысячи».

Алиев отметил, что Азербайджан получил «самые современные» беспилотные летательные аппараты. Кроме того, Баку заключил контракты «на новые боевые самолеты, а имеющиеся полностью модернизированы».

Президент Азербайджана добавил, что Баку хочет мира, однако при этом должен быть бдительным.

11 августа МИД Азербайджана опубликовал текст мирного соглашения между Ереваном и Баку. Аналогичным образом поступило и армянское внешнеполитическое ведомство. Согласно документу, стороны отказываются от территориальных претензий друг к другу и действий, направленных на «расчленение или ослабление друг друга», действий, а также готовы к восстановлению дипотношений.

Кроме того, в Вашингтоне стороны договорились об открытии Зангезурского коридора между Азербайджаном и Нахичеванью. Он проходит по территории Армении, которая отдаст управление коридором Соединенным Штатам на 99 лет.