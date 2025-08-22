Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал азербайджанцев быть готовыми к войне «в любой момент», уточнив при этом, что Баку хочет мира. Такое заявление он сделал 21 августа на встрече с жителями города Кельбаджар. Эксперты рассказали RTVI, какой посыл может быть отражен в речи Алиева — и кому именно.

Что именно сказал Алиев

«Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности — мы сами, государство, народ и наши вооруженные силы. Поэтому если в чью-то больную голову взбредет мысль совершить какую-либо провокацию против Азербайджана, то, я думаю, они вновь об этом пожалеют», — сказал Алиев (цитата по официальному сайту президента Азербайджана).

С такими словами президент республики обратился к азербайджанцам, переехавшим в Кельбаджар. Город, который находится недалеко от границы с Арменией, перешел под контроль Баку по итогам Второй карабахской войны 2020 года, о чем азербайджанский президент также вспоминал в своей речи.

В 1993—2020 годах город входил в так называемый «пояс безопасности Нагорного Карабаха» — находился за пределами первоначально заявленной территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, но под контролем НКР — там он носил название Карвачар.

Фраза Алиева о готовности к войне — это «традиционное напоминание без уточнения адресата» о том, что Азербайджан считает себя сверхсуверенным государством, пояснил RTVI специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев.

«Вот Армения балансирует между Россией и Евросоюзом, Грузия тоже, а Азербайджан — круче и самостоятельнее всех. Такую картину рисует Алиев, и, надо сказать, такая пропаганда не лишена оснований — Баку, и правда, куда меньше ориентируется на внешних игроков, чем соседи», — отметил Кирилл Кривошеев.

Директор Центра исследований Южного Кавказа (Баку) Фархад Мамедов отметил в беседе с RTVI, что Алиев высказался о готовности к войне в том случае, «если в чью-то больную голову придет идея пойти войной против Азербайджана».

К какой стране обращался Алиев

Отсутствие явного адресата в заявлении Алиева «позволяет приложить его слова к любой соседней стране», сказал Кирилл Кривошеев. Так, несмотря на мирную повестку с нынешним правительством Армении, Баку таким образом напоминает Еревану «о цене ошибки, реванша, торможения процесса» и дает понять, что «нужно согласиться с его условиями и двигаться в единственно правильном направлении».

По мнению Фархада Мамедова, очень многое в развитии армяно-азербайджанских отношений будет зависеть от итогов парламентских выборов в Армении в 2026 году, а именно — «поддержит ли армянское общество мирную повестку Никола Пашиняна, с которой согласована позиция Азербайджана, или же выберут нечто иное».

Мог ли месседж Алиева быть направлен в сторону России?

«Конечно, идея о войне с ней выглядит мрачно и пугающе, но поскольку в нее никто всерьез не верит, побряцать оружием можно», — признал Кирилл Кривошеев.

К слову, агрессивные сигналы поступают с обеих сторон: недавно депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков заявлял, что в случае боев на азербайджанской территории от российских военных «останутся ошметки», а российский телеведущий Владимир Соловьев высказывался в поддержку лезгин в Азербайджане, подвергая сомнению территориальную целостность республики.

По словам Мамедова, в Баку «делают соответствующие выводы, если нет иных месседжей со стороны военно-политического руководства России». А другие послания из Москвы есть.

«Сегодня президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения и передал привет президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву», — подчеркнул эксперт.

Наконец, адресатом речи Алиева мог быть Иран. Как напомнил Кривошеев, отношения со своим южным соседом у Азербайджана традиционно сложные.