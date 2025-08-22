Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения. Текст поздравительного письма опубликовало азербайджанское государственное агентство «Азертадж» 22 августа.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения», — сказано в послании.

Путин пожелал Алиевой «крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности».

«Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», — говорится в поздравлении российского президента.

Жена президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан родилась 26 августа 1964 года. Глава республики назначил свою жену первым вице-президентом в 2017 году. До этого она возглавляла Фонд Гейдара Алиева и была депутатом парламента Азербайджана.

Владимир Путин направил поздравление жене президента Азербайджана на фоне ухудшения отношений между Москвой и Баку. Поводами для обострения стали крушение азербайджанского самолета в Актау в декабре 2024 года и задержания азербайджанцев и россиян в России и Азербайджане летом 2025 года.

В мае патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках визита в Баку вручил Мехрибан Алиевой орден Святой Равноапостольной Княгини Ольги I степени.

В июле Ильхам Алиев направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей при крушении Ан-24 в Амурской области.