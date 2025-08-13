Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил RTVI, что не угрожал властям Азербайджана, говоря о возможности прекращения импорта азербайджанских товаров и о том, что «СВО — понятие растяжимое, в том числе по всей границе». Парламентарий отметил, что его выступление было услышано в Баку, и порекомендовал официальным лицам республики «внимательно думать, что будет дальше». Так генерал прокомментировал реакцию на свои недавние высказывания азербайджанского депутата Расима Мусабекова.

«А я им не угрожал. Смотрите внимательно запись. Дело в том, что есть несколько моментов ключевых. Я, если посмотреть запись, сказал буквально следующее: не надо большого ума, чтобы испортить отношения с большим соседом, причем на ровном месте. Второе. Если так вопрос стоит, то, наверное, при ухудшении отношений в ущербе будет именно Азербайджан. Третье. Экспорт углеводородов из России тоже у Азербайджана не получится. Четвертое. Есть же ключевой момент, который был замечен (почему-то про него молчат), что там кто-то должен появиться из НАТО. Это неприемлемо. Я напомню, что специальная военная операция на Украине началась именно из-за стремления и попыток Украины вступить в НАТО. Это ключевое, правда? Вот и все», — заявил Гурулев RTVI.

Он добавил: «Самое-то главное, что мое выступление [полностью] не увидели, я вас уверяю. Но они его услышали. Пускай они внимательно думают, что будет дальше».

На просьбу прокомментировать высказывания Мусабекова в свой адрес Гурулев заявил, что не будет реагировать на заявления «всяких идиотов». В то же время генерал ответил на слова азербайджанского депутата о том, что проведение военной операции против Азербайджана невозможно из-за гор на границе между странами.

«Я всем напоминаю, друзья мои, про Чечню. Там гор не меньше», — сказал Гурулев.

Спор Гурулева и Мусабекова из-за помощи Украине

В начале августа президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Украине $2 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Как утверждается, средства пойдут в том числе на закупку и отправку Киеву азербайджанского электрического оборудования.

Гурулев, комментируя распоряжение Алиева, заявил, что «не от большого ума портить отношения с таким большим соседом, как Россия».

«И если на прилавках России не будет товаров из Азербайджана, у нас от этого ничего не изменится. А вот для них сильно изменится. Сильно изменится. А если еще пощипать местных ребят, которые здесь непонятно каким бизнесом занимается, тогда очень сильно изменится», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По словам Гурулева, если в Азербайджане «действительно не поймут, то можно и по-другому». «Специальная военная операция — понятие растяжимое. Растяжимое по всей границе Российской Федерации», — заявил депутат.

На слова Гурулева отреагировал депутат Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков. В эфире Baku TV азербайджанский парламентарий заявил, что «от того, что Гурулев стал депутатом Госдумы, ума у него не прибавилось», и добавил: «Он, как многие российские военные, видимо, полагает, что голова — это для того, чтобы носить фуражку».

По словам Мусабекова, географические условия на Кавказе «делают возможные военные действия против Азербайджана практически невозможными».

«Граница России и Азербайджана — это большие Кавказские горы. Как вы через них будете лезть?» — сказал азербайджанский депутат.

Рассуждая о возможности проведения военной или десантной операции на территории Азербайджана, Мусабеков сказал: «Да ошметки от них останутся».

«Собираются Азербайджан этим пугать? Напрасное занятие <…> Азербайджан подобными наскоками не напугать. <…> Если продолжат в этом же духе, то да, отношения Азербайджана с Россией можно будет если не обнулить, то свести к минимуму», — заявил он.

Отвечая на слова Гурулева о возможном запрете импорта азербайджанских товаров, Мусабеков заявил, что крупные российские компании, в том числе «Роснефть», «Газпром» и РЖД, заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном.

«Ну, не будут азербайджанские товары доходить в Россию — взамен не будет такого же аналогичного количества [товаров]: зерно, крупы, различного рода растительные масла, сахар, конфеты. Всё остальное из России Азербайджан покупает на большую сумму. Ну, откажемся от них — зерно пойдет из Казахстана, сахар и масла пойдут из Украины. Ну, не будем покупать ваши КамАЗы — будем покупать шведские автомобили, германские автомобили», — сказал парламентарий.

Еще один депутат азербайджанского парламента Эльман Насиров в разговоре с Report назвал слова Гурулева «нападками на официальный Баку» и «пиком безответственности».