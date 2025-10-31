Народный артист РСФСР, режиссер Андрей Кончаловский заявил RTVI, что его не задевает критика лидера КПРФ Геннадия Зюганова в адрес снятого им сериала «Хроники русской революции», в том числе слова о том, что за такие проекты раньше бы «отдали под трибунал». Он подчеркнул, что снял художественное произведение, а не исторический документ.

Ранее Зюганов назвал «гадостью» и проявлением русофобии сериал Кончаловского «Хроники русской революции» о событиях 1905—1924 годов. «В условиях войны за это бы отдали под трибунал и правильно бы сделали», — заявил депутат. Он отметил, что подобные «пасквили» о Владимире Ленине снимать нельзя, в том числе из-за того, что это будет смотреть молодежь. «Почему сегодня, когда сплоченность нужна, когда надо учиться у ленинского комсомола, продолжать пионерские традиции, продолжать то, что делали русские государи и великие полководцы, почему это возможно? Остановите этот произвол. Нам нужна сплоченность», — подчеркнул Зюганов.

«Вы знаете, когда я делаю какую-либо работу, я вполне готов слушать любые мнения. Уважаемый товарищ Зюганов может иметь свою точку зрения, и, наверное, он вполне справедливо критикует. Но мы же делаем высказывания какие-то не для того, чтобы удовлетворить все просьбы», — подчеркнул Кончаловский.

Режиссер уточнил: в истории России есть моменты, которые его волнуют, а сам он «не претендует на объективность».

«Наоборот, это очень субъективное. Художник интересен субъективностью. Я же не исторический документ делаю, а художественное произведение. Поэтому любая критика в адрес моих работ вполне правомерна», — добавил постановщик.

Кончаловский назвал преувеличением слова Зюганова о том, что его сериал препятствует сплоченности граждан в непростой для России момент.

«По-моему, это чрезвычайное преувеличение, потому что вообще произведение искусства в принципе — это не манифест, не политический документ, это художник. В общем-то, все, что я делаю, — это о любви, будь то “Романс о влюбленных” или история нашей великой Родины. Я уважаю любое мнение. По-другому не может быть. Ну, может быть, товарищ Зюганов кого-то другого найдет, кто бы сделал лучше. Я буду только рад», — заявил режиссер.

Комментируя слова лидера КПРФ о том, что «в условиях войны» за подобные произведения авторов бы отдали под трибунал, собеседник RTVI ответил, что в данном случае это просто мнение и подавать в суд на Зюганова он не будет.

«Нет, что вы, конечно, нет. Любое мнение по поводу произведения искусства — это мнение, больше ничего. Конечно, если товарищ Зюганов на меня набросится с лопатой или с каким-нибудь предметом, то придется бежать либо искать милицию. А так чего? Нормально. Кто-то что-то делает, и другое выражает мнение», — подчеркнул режиссер.

Кончаловский признался, что раньше его задевали такие вещи и он относился к подобной критике «очень болезненно».

«А теперь я отношусь так, что это справедливо, люди могут высказываться. Я желаю товарищу Зюганову процветания», — резюмировал он.

«Хроники русской революции» — это 16-серийная драма, снятая Кончаловским и спродюсированная бизнесменом Алишером Усмановым.

Авторы проекта отмечали, что в работе опирались на архивные документы. Она рассказывает о ключевых событиях 1905—1924 годов: от первой русской революции 1905—1907 годов до Февральской и Октябрьской революций 1917 года, которые привели к созданию советской власти.

В сериале снялись Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Никита Ефремов и Евгений Ткачук.

Один из главных героев — вымышленный подполковник Михаил Прохоров (Юра Борисов), который попадает в разные приключения. На своем пути он встречает различных известных исторических личностей: от Григория Распутина, Георгия Гапона и Льва Троцкого до Максима Горького и Александра Блока. Императора Николая II сыграл Ефремов, Ленина — Ткачук, а Иосифа Сталина — Тимофей Окроев.

Супруга Кончаловского Юлия Высоцкая сыграла революционерку Ариадну Славину.