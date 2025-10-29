Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал «гадостью» сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» о событиях 1905-1924 годов, который идет на канале «Россия-1» с 27 октября. На заседании Госдумы депутат потребовал «остановить этот произвол», передает корреспондент RTVI.

«Никогда не думал, что один из способных режиссеров под старость такую гадость подготовит для всех вас. <…> Большей русофобии, чем попытка поставить пасквиль на страну, преемницей которой мы являемся, трудно себе придумать в условиях войны. В условиях войны за это бы отдали под трибунал и правильно бы сделали», — заявил лидер коммунистов.

Он рассказал, что посмотрел первые две серии и, как человек, хорошо знающий историю, не увидел там ничего, что действительно относилось бы к «хронике революции».

«Там нет ни Кровавого воскресенья, ни вооруженного восстания, ни броненосца “Потемкин” там нет. Ленин приехал испуганный. Ленин — самый храбрый и известный в мире русский человек. Вам придется его изучать», — указал Зюганов.

«Пасквильные фильмы» о Ленине снимать нельзя, продолжил он. Политик отметил, что даже во времена холодной войны «цэрэушники-американцы» не выпустили ни одной такой ленты, поскольку понимали, что «этого делать нельзя».

«Почему его [Ленина] норвежские студенты представили к Нобелевской премии? Потому что он первый в мире, когда весь мир утопал в крови, предложил мир без аннексий и контрибуций. Почему, когда остановилась вся промышленность, дал возможность всем бесплатно учиться, лечиться?» — перечислил глава КПРФ.

В ходе своего выступления он дал понять, что имеет право на такую критику, так как «читал всех великих о Ленине, начиная от Эйнштейна», изучал труды политиков и сам является автором около 150 работ, вышедших «на всех мировых языках».

Зюганов подчеркнул, что подобные «пасквили» недопустимы еще и с учетом того, что идет воспитание нового поколения.

«Почему сегодня, когда сплоченность нужна, когда надо учиться у ленинского комсомола, продолжать пионерские традиции, продолжать то, что делали русские государи и великие полководцы, почему это возможно? Остановите этот произвол. Нам нужна сплоченность и победа выполнять постановления и послание президента», — призвал лидер коммунистов.

Как сообщал RTVI Lifestyle, съемки нового сериала Кончаловского заняли год, при этом режиссер стал и соавтором сценария. «Хроники русской революции» насчитывают 16 серий. Премьера киноромана состоялась 9 октября в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь».

«Это самая объемная работа в моей жизни, практически эпопея. В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории — документальными фактами», — процитировал режиссера «Бюллетень кинопрокатчика».

Главные роли в сериале исполнили жена и муза Кончаловского Юлия Высоцкая, номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, театральный актер Никита Каратаев, киноактер Александр Мизёв и другие. Владимира Ленина в сериале сыграл Евгений Ткачук, Иосифа Сталина — Тимофей Окроев, Николая II — Никита Ефремов.