Идея лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова платить не за владение автомобилем, а за интенсивность его использования вряд ли реализуема, пока в России не проведен аудит транспортных средств. Об этом RTVI заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он также выступил против повышения налогов, отметив, что цена на топливо высокая.

Что предложил Миронов

По мнению депутата Госдумы, транспортный налог в действующем виде следует отменить. Миронов заявил, что россияне должны платить «не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта». Он счел, что в этом случае начнет действовать «справедливый принцип: кто ездит, тот и платит».

Сейчас, напомнил парламентарий, размер налога зависит от мощности двигателя, из-за чего «одинаковую сумму платят и те, кто проводит целый день за рулем, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год».

Выпадающие доходы бюджета Миронов предлагает компенсировать за счет предприятий нефтегазовой сферы, отменив для них налоговые льготы и увеличив налоги. По его словам, фракция во время осенней сессии Госдумы будет добиваться принятия этой инициативы.

«Предлагаем не повышать акцизы»

Шапарин заявил RTVI, что озвученное Мироновым предложение уже давно продвигается «Справедливой Россией — За правду». И если в свое время это было актуальным, то сейчас уже нет, уточнил он.

«Плата, которую предлагает ввести господин Миронов, уже есть, и она называется акцизом. Мы уверены, что других дополнительных инструментов налогообложения здесь применять не нужно», — подчеркнул собеседник RTVI.

Эксперт уточнил, что сейчас куда актуальнее навести порядок с учетом транспортных средств, взиманием налогов и пошлин.

Дело в том, объяснил Шапарин, что до сих пор нет ясности по поводу того, сколько в России автомобилей — разные данные публикует как ГАИ, так и «Автостат», и «все отличаются друг от друга».

«Мы не знаем, сколько на самом деле автомобилей. Мы не знаем, по какому количеству из них платятся налоги, какие из них реально эксплуатируются, какие дошли до наших дней. Не знаем, сколько автомобилей в год проходит, нет установленных цифр пробега, у нас ничего не определено ровным счетом, и это прискорбно. Перед тем как принимать любые решения, нам необходим аудит того, что мы имеем на настоящий момент», — подчеркнул специалист.

Поэтому, продолжил Шапарин, сейчас следует отказаться от любых идей об изменении налогов, потому что «стоимость топлива и так высокая, и любое повышение сразу же транслируется в инфляцию».

«Мы считаем, что нужно сохранить все как есть. Сначала нужно установить реальную картину, провести качественный аудит ситуации, понять ее детально. И только после этого предпринимать <…> какие-то налоговые решения по поводу эксплуатируемых автомобилей и так далее», — заключил вице-президент Национального автомобильного союза.