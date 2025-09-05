Существующий в России транспортный налог, который владельцы автомобилей обязаны платить ежегодно в сумме, зависящей от мощности двигателя, нужно отменить как «несправедливый». Такое мнение высказал ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и глава ее фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Более справедливым он считает принцип «кто ездит, тот и платит». Как пояснил депутат, сейчас одинаковую сумму платят и те, кто целый день в разъездах на своей машине, и те, у кого автомобиль чаще простаивает и используется лишь несколько раз в год, например, для поездок на дачу.

«Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта», — полагает Миронов.

По его словам, в осеннюю сессию Госдумы его фракция будет продвигать такие инициативы. Если это повлечет уменьшение налоговых поступлений в бюджет, то их можно возместить за счет отмены налоговых льгот и повышения налогов для нефтегазовой отрасли, предлагает лидер СЗРП.

Нынешним летом Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, повышающие госпошлины для автомобилистов. Они вступили в силу 1 сентября. В частности, сбор за получение водительских прав вырос вдвое — за обычный «пластик» старого образца теперь нужно заплатить 4 тыс. рублей, за удостоверение нового поколения — 6 тыс. рублей. За международные права также нужно платить вдвое больше — 3,2 тыс. вместо 1,6 тыс.

Наиболее существенно — в три раза — повысилась стоимость свидетельства о регистрации транспортного средства — с 500 рублей до 1,5 тыс. в бумажном варианте и с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей — в пластиковом.