Верить результатам опросов не стоит, потому что задаваемые вопросы некорректны, а те, кто их составлял, могут выполнять чей-то заказ. Так в беседе с RTVI иеромонах Макарий (Маркиш), священник Иваново-Вознесенской епархии, прокомментировал данные свежего опроса ВЦИОМ, согласно которому 81% россиян верит в сверхъестественное.

По утверждению авторов исследования, каждый второй россиянин допускает существование домового, каждый третий — лешего, каждый пятый — русалок. Шесть из 10 опрошенных посещали священные целебные источники, каждый второй читал гороскопы или обращался к астрологу, более трети прибегали к гаданию, а каждый четвертый носит обереги и амулеты. Эксперты отмечают: чем старше респондент, тем выше его готовность признать существование мифических существ. Девять из 10 россиян, считающих себя православными, допускают существование хотя бы одного такого существа. При этом, по данным прошлогоднего опроса ВЦИОМ, верующими себя назвали 83% россиян. Доля православных за 2021-2025 годы выросла с 62% до 67%, а среди молодежи от 18 до 24 лет — с 25% до 45%.

Собеседник RTVI поставил под сомнение саму методологию подобных исследований.

«Опросы эти — это не наука. Кто платит за обед — тот и заказывает музыку. <…> Тут два фактора. Первый — что всё это просто заказ. Другой — что есть некоторая либо предвзятость, либо плохая квалификация социологов, которые задают вопросы. Кто его знает — верит ли и в кого?» — заявил он.

По его словам, проблема не только в возможной ангажированности заказчиков, но и в качестве самих вопросов.

«Если там было спрошено: “Верите ли вы в сверхъестественные силы?” — то я, верующий человек, естественно, верю в сверхъестественные силы. И меня сразу занесут в верующих в домовых, русалок. <…> И так далее, понимаете меня? Здесь все весьма размыто, как говорится, написано вилами на воде», — отметил священник.

Он также указал на порочный круг, возникающий вокруг таких публикаций: «Сначала публикуются опросы, потом на основании этих опросов люди меняют свои приоритеты в мировоззрении».

Граница между церковным и народным восприятием нечистой силы, по мнению иеромонаха, вообще весьма условна. «А впрочем, кто их знает? Почему бы им не быть? Если есть Господь Бог, если есть невидимый мир — значит, есть и ангелы, есть и бесы. Назови беса домовым, а домового бесом», — сказал Макарий.

Принципиальный вопрос, по Макарию, — не в том, существуют ли домовые или лешие, а в том, что нематериальный мир в принципе недоступен позитивному, то есть научному, знанию.

«Демоны, бесы, домовые, лесовые не подчиняются, не принадлежат к сфере позитивного знания. Спросите — “вы верите в домовых?” Я никогда домовых не видел, но я не материалист. Я верующий человек, христианин и признаю полностью существование нематериального мира», — отметил он.

По его словам, для верующего человека нематериальный мир существует по определению и вопрос лишь в том, какими именами его населяет конкретная культура. Священник подчеркнул, что в нематериальном мире нет и не может быть средств верификации.

«Вы видели домового, а я видел лесового. И будем биться — стрижено, брито. Никто ничего уже никому доказать не сможет. Отсюда идут сложности в оценке общественного, социального взгляда, сознания применительно к невидимому миру, поскольку не существует позитивных средств его верификации», — заключил он.