Футболисты «Краснодара» пожаловались на расистские выкрики болельщиков ЦСКА в адрес колумбийского нападающего Джона Кордобы и на отсутствие реакции со стороны арбитра. Сам Кордоба при этом получил желтую карточку за то, что возмущался и показывал одноклубникам на трибуну фанатов «армейцев», сообщают спортивные СМИ.

Команды сошлись 4 марта в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России на московской «ВЭБ Арене», хозяева разгромили гостей со счетом 3:1.

Уже после финального свистка Кордоба получил от судьи предупреждение за свое экспрессивное возмущение поведением трибун. На вопрос журналиста о том, что произошло, он коротко ответил: «Снова расисты».

Трое игроков «Краснодара» позже подтвердили, что болельщики ЦСКА выкрикивали расистские оскорбления в адрес колумбийца. По их словам, это было хорошо слышно и сами футболисты обратились на этот счет к арбитру, но тот все проигнорировал.

«На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе. Много журналистов было за воротами и они все слышали», — сказал после матча полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

По его словам, в ответ на претензии судья призвал игроков «успокоиться».

«Это ужас. Не должно такого происходить. Это не футбол. Не понимаю, что происходит и почему это происходит. <…> В следующий раз мы будем уходить с поля», — заключил Сперцян.

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев тоже рассказал, что слышал расистские высказывания в сторону Кордобы, но арбитр не обращал на это внимания.

«Ненормально, что в России такое происходит. Наверное, стоило успокоить болельщиков. Считаю, что КДК [Контрольно-дисциплинарный комитет] должен наказать болельщиков ЦСКА и судью», — заявил он.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев подчеркнул, что выкрики шли именно со стороны болельщиков, а не футболистов ЦСКА.

«Кричали они много. Это не красит наш футбол. Думаю, все хотят, чтобы такое больше не повторялось. Мы сразу сказали об этом судье, но он никак не отреагировал», — рассказал он.

По словам голкипера, команде не принципиально, чтобы ЦСКА получил штраф, но важно, «чтобы ни на каком стадионе это больше не повторялось».

Советский и российский футболист, Александр Мостовой, комментируя ситуацию «Совспорту», назвал жалобы краснодарских игроков «обычными отговорками после поражения».