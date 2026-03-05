Футболисты «Краснодара» пожаловались на расистские выкрики болельщиков ЦСКА в адрес колумбийского нападающего Джона Кордобы и на отсутствие реакции со стороны арбитра. Сам Кордоба при этом получил желтую карточку за то, что возмущался и показывал одноклубникам на трибуну фанатов «армейцев», сообщают спортивные СМИ.
Команды сошлись 4 марта в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России на московской «ВЭБ Арене», хозяева разгромили гостей со счетом 3:1.
Уже после финального свистка Кордоба получил от судьи предупреждение за свое экспрессивное возмущение поведением трибун. На вопрос журналиста о том, что произошло, он коротко ответил: «Снова расисты».
Трое игроков «Краснодара» позже подтвердили, что болельщики ЦСКА выкрикивали расистские оскорбления в адрес колумбийца. По их словам, это было хорошо слышно и сами футболисты обратились на этот счет к арбитру, но тот все проигнорировал.
«На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе. Много журналистов было за воротами и они все слышали», — сказал после матча полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.
По его словам, в ответ на претензии судья призвал игроков «успокоиться».
«Это ужас. Не должно такого происходить. Это не футбол. Не понимаю, что происходит и почему это происходит. <…> В следующий раз мы будем уходить с поля», — заключил Сперцян.
Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев тоже рассказал, что слышал расистские высказывания в сторону Кордобы, но арбитр не обращал на это внимания.
«Ненормально, что в России такое происходит. Наверное, стоило успокоить болельщиков. Считаю, что КДК [Контрольно-дисциплинарный комитет] должен наказать болельщиков ЦСКА и судью», — заявил он.
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев подчеркнул, что выкрики шли именно со стороны болельщиков, а не футболистов ЦСКА.
«Кричали они много. Это не красит наш футбол. Думаю, все хотят, чтобы такое больше не повторялось. Мы сразу сказали об этом судье, но он никак не отреагировал», — рассказал он.
По словам голкипера, команде не принципиально, чтобы ЦСКА получил штраф, но важно, «чтобы ни на каком стадионе это больше не повторялось».
Советский и российский футболист, Александр Мостовой, комментируя ситуацию «Совспорту», назвал жалобы краснодарских игроков «обычными отговорками после поражения».
«Я на стадионе не находился, но на каком стадионе не бывает выкриков? На любом стадионе они есть. <…> Когда они выигрывают, никто не кричит с трибун? Поэтому это обычные отговорки в момент поражения», — подытожил Мостовой.