Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен назвал прошедшую церемонию жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года «шоу уродов». Его процитировало издание FVN.

«Это своего рода шоу уродов. Это как листать альбом футбольных карточек, где встречаются звезды прошлого и твои собственные кумиры. Там есть тренерские легенды прошлого и настоящего, а также игроки, выигрывавшие чемпионат мира», — отметил Сольбаккен.

При этом он отметил, что Норвегия попала в «группу смерти».

Церемония жеребьевки ЧМ-2026 прошла 5 декабря в Вашингтоне. Она длилась более двух часов. В ней приняли участие различные звезды, среди которых были комик Кевин Харт, баскетболист Шакил О’Нил, актриса Сальма Хайек, модель Хайди Клум, актер Мэтью Макконахи и хоккеист Уэйн Гретцки.

Главной изюминкой вечера стала церемония вручения Премии мира от ФИФА президенту США Дональда Трампа. Он стал ее первым лауреатом за усилия, направленные на предотвращения военных конфликтов и дипломатическую работу.

Такая награда, как сказано на сайте федерации, вручается людям, которые совершили исключительные и выдающиеся действия во имя мира, объединяя жителей Земли. Она была учреждена президентом ФИФА Джанни Инфантино в ноябре 2025 года без предварительного одобрения совета организации.

На вопрос, что он думает о вручении президенту США Дональду Трампу Премии мира, Сольбаккен «с лукавой улыбкой» ответил: «Вполне заслуженно».

Футбольный эксперт Кристоффер Лёкберг, как отмечает NRK, был «разозлен тем, чему стал свидетелем». Он подчеркнул, что вручение премии Трампу достойно порицания. Американский президент и Инфантино, по его словам, использовали сцену для «саморекламы и самовосхваления».

Президент Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс, в свою очередь, отметила, что не может всерьез воспринимать увиденное. Она похвалила развлекательную программу, но эпизод с премией назвала «длинным и неуместным».

«Мы должны стараться быть осторожными, стоять плечом к плечу и работать на благо ФИФА, чтобы она работала с футболом, а не с этим», — заявила президент футбольной ассоциации.

Клавенесс добавила, что, если у премии нет объективных критериев, жюри и авторитета, то есть риск, что она станет замаскированным способом политизации.

Между тем спортивный комментатор NRK Ян Петтер Сальтведт не увидел смысла в критике Трампа за то, что он принял награду. Он отметил, что лидер США произнес относительно сдержанную речь.

ФИФА пока не отреагировала на критику. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.