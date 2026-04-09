Семьи старообрядцев — переселенцев из Латинской Америки должны банкам десятки миллионов. Об этом RTVI рассказал один из старообрядцев из Бразилии Денис Калугин.

Говорить о полной сумме своего долга Денис Калугин не хочет.

«Сбоку кому-нибудь покажется, что это вообще уже смерть», — говорит он.

Его жена, Агафья, объясняет, что в кредит они брали 18 миллионов рублей, но под очень высокий процент — более 30 годовых. Теперь семья должна банку уже 57 миллионов.

В начале февраля главы нескольких старообрядческих семей, переехавших в Россию из Латинской Америки в 2021 году, записали видеообращение к главе Сбербанка Герману Грефу. Они просили помочь им реструктурировать кредиты. В противном случае им грозит банкротство.

Взять кредиты под такие условия старообрядческим семьям, как и многим другим аграриям региона, пришлось после неурожайного 2024 года. Фермеры потеряли очень много денег на неудавшейся посевной, объясняет другой старообрядец Авраам Калугин.

«26 мая начался дождь и почти 40 дней беспрерывно лил. Весь Приморский край посеял, если я не ошибаюсь, по официальным данным, 51%. То есть не только мы попали — весь край», — говорит он.

Если бы урожай был обычным, старообрядцам не пришлось бы брать разорительные кредиты. Но из-за дождей урожая не случилось.

«Мы посеяли 30% примерно от того, что планировали, получили урожай очень низкий, потому что переувлажнение почвы берет свое. Оттого и попали», — объясняет Авраам.