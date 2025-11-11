Московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером Деяном Станковичем. Как сообщает пресс-служба клуба, его преемником станет Вадим Романов, с 2024 года входивший в тренерский штаб сербского специалиста.

Причиной ухода Станковича стало неудовлетворительное положение команды в чемпионате России — «Спартак» занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице. В заявлении клуба подчеркивается, что решение о расставании было взаимным, при этом руководство команды выразило благодарность тренеру за проделанную работу.

В своем прощальном слове Станкович заявил, что гордится работой в московском клубе «от первой до последней секунды». Он назвал «Спартак» главной командой России, которая навсегда останется в его сердце.

Серб поблагодарил сотрудников клуба за профессионализм и помощь, а болельщиков — за поддержку. «„Спартак“ для них — это жизнь!», — пояснил спортсмен.

«Эта команда действительно сделала очень многое. Вы заслужили называться лучшими. „Спартак“ — это больше чем клуб. И я уверен, что у красно-белых — большое будущее. Пусть все получится. Желаю „Спартаку“ побед!» — заключил Станкович.

Футболист клуба Наиль Умяров отметил, что узнал об увольнении Станковича от журналистов. «На самом деле только тренировку закончили. От вас впервые новость слышу. Потому никаких комментариев нет. Пока сложно что‑то сказать», — заявил он.

Комментаторы «Матч ТВ» получили информацию об уходе серба с поста главного тренера «Спартака» в прямом эфире. «Да ну!» — отреагировал на эту новость один из них.

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал уход Станковича с поста главного тренера «Спартака» ожидаемым, поскольку он не выполнил поставленные задачи.

«Это стандартные вещи, которые происходят. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» находится на шестом месте. Оценка его работы на сегодняшний день, конечно, не соответствует ожиданиям — команда занимает не те места, и уровень игры не тот, на который надеялись болельщики и руководство», — поделился Семин мнением в беседе с РБК.

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился с «Матч ТВ», что не поддерживает уход Станковича. По его мнению, клуб стал игрушкой, у которой постоянно меняются тренеры. В качестве аргумента он привел необходимость предоставления тренеру как минимум годичного срока, сославшись на опыт великих наставников прошлого — Константина Бескова, Никиту Симоняна и Гавриила Качалина, карьера которых не состоялась бы при полугодовых циклах работы.