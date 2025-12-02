Бельгийские правоохранительные органы провели масштабные оперативные мероприятия в рамках расследования о возможных злоупотреблениях средствами Европейского Союза. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на свои источники.

По данным издания, рейды были осуществлены рано утром в различных регионах Бельгии и прошли одновременно в нескольких локациях: в штаб-квартире Европейской службы внешних связей (EEAS), в Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах.

В ходе обысков полиция изъяла партию документов и задержала для допроса трех человек, подозреваемых в мошенничестве при осуществлении государственных закупок и коррупции. Факт присутствия полиции в здании EEAS подтвердил официальный представитель службы. Согласно свидетельству очевидца, в штаб-квартиру примерно в 7:30 утра вошли около десяти сотрудников в гражданской одежде.

Информированные источники издания связывают расследование с предполагаемыми нарушениями в использовании бюджета ЕС Европейской службой внешних связей и Колледжем Европы в 2021 и 2022 годах. Примечательно, что пост ректора Колледжа Европы с сентября 2020 года занимает Федерика Могерини, которая ранее, с 2014 по 2019 год, была Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и, соответственно, возглавляла EEAS.

В фокусе следствия, как стало известно Euractiv, находится возможный конфликт интересов при реализации проекта Дипломатической академии ЕС — ежегодной обучающей программы для дипломатов, финансируемой службой внешних связей. Следователи проверяют, обладали ли Колледж Европы или его представители инсайдерской информацией о публичном тендере на финансирование этой программы.

Отдельным предметом расследования являются обстоятельства приобретения колледжем здания по улице Шпаньяардстраат в Брюгге за €3,2 млн, которое используется для размещения дипломатов — слушателей академии.