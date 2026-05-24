Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) принял решение снять все ограничения на участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба European Gymnastics.

Решение было принято по итогам дополнительного онлайн-заседания исполкома Европейского гимнастического союза, состоявшегося 21 мая. Его ратифицируют в ближайшее время на внеочередном общем онлайн-собрании.

Теперь гимнасты из России и Беларуси могут на полноценной основе участвовать в чемпионатах Европы и других континентальных соревнованиях под государственной символикой своих стран.

European Gymnastics объявила о допуске россиян и белорусов на соревнования под своей эгидой вслед за аналогичным решением Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая 17 мая сняла ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров приветствовал решение World Gymnastics. Он назвал его шагом к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов».

Как ожидается, первыми после снятия ограничений под российским флагом и с исполнением гимна РФ выступят представители спортивной акробатики на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане в конце мая — начале июня. Сборная России заявлена среди стран-участниц чемпионата Европы по художественной гимнастике, который пройдет в болгарской Варне с 27 по 31 мая.

Российские гимнасты были отстранены от международных турниров с февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине. С января 2024-го им разрешили выступать в нейтральном статусе на соревнованиях, организуемых World Gymnastics. На турниры под эгидой European Gymnastics россиян допустили только в ноябре 2025-го.