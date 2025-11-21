Еврокомиссия официально отклонила заявку на правовую защиту бренда «Вологодское кружево» на территории Евросоюза, сославшись на действующий санкционный режим в отношении России. На это решение обратил внимание телеграм-канал The Sanctions Law.

Наименование «Вологодское кружево», ранее зарегистрированное в России как наименование места происхождения товара (НМПТ), было подано для включения в Международный реестр в рамках Женевского акта Лиссабонского соглашения.

Юридическим основанием для отказа послужила статья 5s, которая была добавлена в Регламент № 833/2014 в составе 14-го пакета санкций ЕС. Эта норма прямо запрещает учреждениям Евросоюза, занимающимся охраной интеллектуальной собственности, принимать к рассмотрению и регистрировать любые новые заявки от российских заявителей.

В обосновании своей позиции Еврокомиссия привела следующие доводы:

Кружево, по мнению ЕК, не относится к категории ремесленных или промышленных изделий, для которых Регламент предусматривает процедуру защиты географических указаний.

Действует прямой запрет на прием новых заявок из Российской Федерации, установленный статьей 5s(4).

В условиях действия санкций Комиссия обязана приостановить предоставление правовой защиты для любых российских НМПТ и географических указаний.

Правовые последствия этого решения являются общеевропейскими: охрана бренда «Вологодское кружево» прекращается на всей территории ЕС. Решение вступает в силу с момента его публикации в Официальном журнале ЕС, то есть 21 ноября.