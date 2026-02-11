Согласно информации, опубликованной на сайте Европарламента, средства распределяются по двум основным направлениям. Сумма в размере 30 миллиардов евро выделяется в качестве макрофинансовой помощи и поддержки государственного бюджета Украины через действующий механизм Ukraine Facility. Оставшиеся 60 миллиардов евро направляются на цели укрепления обороноспособности и закупку вооружений.

В голосовании приняли участие 458 депутатов, поддержавших это решение. Против выступили 140 парламентариев, еще 44 воздержались. Как отмечает издание Politico, полученное одобрение Европарламента снимает последнее процедурное препятствие для выделения первого транша средств.

Европарламент установил ряд условий при осуществлении закупок военной продукции. Приоритет отдается украинским производителям, а также поставщикам из государств-членов Евросоюза, стран Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли. В документе также предусмотрены исключения: если необходимые оборонные материалы недоступны в указанных государствах для оперативной поставки, допускается применение целевых отступлений, позволяющих осуществить закупку в третьих странах.

Предоставление финансирования обусловлено соблюдением некоторых требований. В публикации отмечается, что средства будут выделяться при условии приверженности украинской стороны принципам демократического управления, верховенства закона и защиты прав человека, включая права меньшинств.

Для начала фактического перечисления средств необходимо также одобрение Совета Евросоюза. В Европарламенте уточнили, что для получения первого транша в начале второго квартала 2026 года Совет ЕС должен утвердить весь пакет поддержки.

Источником финансирования займа выступают средства, привлеченные путем совместных заимствований ЕС. Обязательства по кредиту гарантируются так называемым «запасом прочности» долгосрочного бюджета сообщества. За счет этого же механизма планируется покрывать расходы, связанные с обслуживанием долга. Согласно оценкам Еврокомиссии, затраты на обслуживание в 2027 году составят около 1 миллиарда евро, а начиная с 2028 года — примерно 3 миллиарда евро ежегодно.

Ответственность за погашение основной суммы кредита возлагается на Украину. В документах Европарламента указано, что эти обязательства будут исполняться после получения Киевом репараций от Российской Федерации.

Решение о выделении кредита объемом 90 миллиардов евро на 2026—2027 годы из общего бюджета ЕС было принято на саммите Евросоюза 19 декабря. В инициативе отказались участвовать три страны — Чехия, Венгрия и Словакия. В ходе того же саммита был отклонен вариант использования замороженных российских активов в качестве источника финансирования для Киева.