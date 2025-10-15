Композиция певицы Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy, которую ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS). Трек попал в число песен, которые по итогам голосования академиков могут получить номинацию. Об этом артистка сообщила в своем телеграм-канале.

По словам Валерии, ее композиция была выбрана из работ десятков тысяч музыкантов, тоже отправивших заявки на соискание премии. «Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но, кажется, нет», — поделилась певица. Она поблагодарила всю работавшую над треком команду, включая «главного идеолога проекта и его исполнительного продюсера» — своего сына Артемия.

«Дальнейшая судьба сингла на Премии зависит уже от голосования академиков “Грэмми”. Но уже сегодняшний результат для нас всех — большое достижение», — заявила артистка.

В беседе с изданием NEWS.ru Валерия назвала попадание ее песни в отбор номинантов на Grammy крупным событием. По ее словам, многие музыканты создают композиции специально под премию, следуя определенным критериям (в том числе исполняя их на иностранных языках), но сама она об этом даже не задумывалась.

«Мы просто сделали то, что хотели. То, что мы сделали именно для нас, для нашего русскоязычного слушателя, нашло такой отклик, честно, это шок просто», — сказала Валерия.

Песню «Исцелю» она назвала связующим звеном между предыдущим и нынешним этапами ее творчества, которое она создала из желания «не потерять себя и в то же время добавить какие-то новые краски». В результате, по словам певицы, получился «многокультурный микс», в том числе на уровне звучания.

Если трек Валерии номинируют на «Грэмми», это может привлечь внимание мировой общественности к творчеству российских исполнителей, открыть новые возможности для культурного обмена с другими странами и стать важным шагом к потеплению отношений между Россией и Западом, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

«Здорово, что обратили внимание на Россию. Это говорит о том, что идет определенное потепление отношений. Западные артисты постепенно стали приезжать в РФ с гастролями. Риторика в отношении России со стороны политических деятелей потихоньку меняется. Это очень здорово. <…> Европейские политики утрутся. И опять наша российская культура сможет завоевывать мир и выходить в публичное пространство», — высказался собеседник издания.

Рудченко напомнил, что супруг Валерии — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин — на протяжении многих лет «подпрыгивает до небес» ради выхода певицы на мировой уровень, поэтому ее номинация на Grammy станет их общей победой.