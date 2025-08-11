Европейский союз перечислил третий транш в размере €1,6 млрд из замороженных российских активов на поддержку Украины. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

В публикации говорится, что 8 августа ЕС получил €1,6 млрд «непредвиденной прибыли» в виде процентов по остаткам денежных средств, полученных с заблокированных активов Центробанка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг.

Первый транш был предоставлен в июле 2024 года, а второй — в апреле 2025 года. Текущий транш охватывает доходы, вырученные за первую половину 2025 года.

«Непредвиденная прибыль», о которой идет речь, поступает от активов, которые были заблокированы европейскими санкциями, введенными после начала специальной военной операции.

Несмотря на заблокированный статус активов, проценты по остаткам денежных средств могут быть использованы с целью оказания помощи украинской стороне, отмечают представители Еврокомиссии. По их словам, 90% двух первых траншей были перечислены на поддержку Киева через Европейский фонд мира (European Peace Facility), а оставшиеся 10% — через Фонд Украины (Ukraine Facility).

«Начиная с третьего транша, 95% средств будут направлены на поддержку Украины через Украинский механизм кредитного сотрудничества (ULCM), а 5% — через (EPF)», — говорится в тексте официального сообщения.

В Еврокомиссии также отметили, что ULCM предоставляет безвозмездную помощь украинской стороне для погашения кредита макрофинансовой помощи, предоставленного Евросоюзом, а также кредитов, выделенных в рамках самого механизма.

Общий объем кредитной поддержки в рамках ULCM составляет €45 млрд. Помимо этого, EPF оказывает Украине помощь в удовлетворении ее насущных военных и оборонных потребностей.