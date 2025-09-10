Европейский суд в Люксембурге постановил отменить действующие в отношении российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского санкции, которые были продлены до 15 сентября 2025 года. Суд также обязал Совет Евросоюза компенсировать судебные издержки предпринимателя.

Кроме того, евросуд частично удовлетворил иск бывшего исполнительного директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна. Суд постановил отменить запланированное продление санкций на период с сентября 2024 по март 2025 года. При этом последнее действующее продление остаётся в силе, в связи с чем бизнесмен сохраняет свой статус в санкционном списке ЕС, куда был включён в марте 2022 года.

Суд также отклонил ходатайство о снятии санкций с «Группы Позитив» (бренд Positive Technologies) и её бенефициара Юрия Максимова. Компания, являющаяся одним из лидеров на российском рынке информационной безопасности, была внесена в санкционный список ЕС в рамках 11-го пакета ограничений. Ранее, в 2021 году, против неё были введены санкции США по обвинению в сотрудничестве с ФСБ и организации мероприятий для рекрутинга сотрудников силовых ведомств.

В апреле текущего года Европейский суд принял решение об отмене продления санкционных мер в отношении Дмитрия Пумпянского, а также членов его семьи — супруги Галины и сына Александра. Отменённый период ограничений действовал с марта по сентябрь 2024 года.

Пумпянский был включён в санкционный список ЕС весной 2022 года. На момент введения ограничений он занимал пост президента и являлся бенефициаром группы «Синара», а также входил в совет директоров Трубной металлургической компании. Практически сразу после попадания под санкции бизнесмен покинул все указанные должности.

Осенью 2023 года суд отклонил требование об отмене санкций в отношении предпринимателя, признав, что, хотя он и не принимал прямого участия в военных действиях против Украины, его деятельность была связана с нефтегазовым сектором России, имеющим стратегическое значение для Москвы.

Спустя год судебная инстанция пересмотрела свое решение в пользу Пумпянского, однако на тот момент он продолжал оставаться под действием ограничительных мер в силу их более раннего продления.