Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которой в этом году исполнилось 25 лет, пройдет в Бишкеке 31 августа — 1 сентября. Ожидается, что президент России Владимир Путин проведет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Встреча на высшем уровне в формате «ШОС плюс» состоится 31 августа, а 1 сентября лидеры стран-членов организации проведут заседание Совета глав государств. По меньшей мере 17 лидеров стран примут участие в саммите.

Саммит пройдет под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова. Как сообщили в пресс-службе киргизского лидера, генсек ООН Антониу Гуттериш прибыл в Бишкек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что отдельной встречи Путина с Гуттеришем на полях ШОС не запланировано.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что планируется создание Универсального центра борьбы с новыми вызовами и угрозами, Центра по борьбе с наркотическими преступлениями.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит ежегодно. Высший орган ШОС — Совет глав государств. Лидеры государств ШОС встречаются ежегодно. Последний раз такой саммит проходил в сентябре 2025 года в китайском городе Тяньцзинь.

В ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Беларусь.

Статус государств-партнеров по диалогу в ШОС имеют Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.