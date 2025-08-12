Сотрудники Федеральной антимонопольной службы обнаружили признаки картеля при закупке химических веществ для очистки воды в 23 субъектах страны на сумму в 4,6 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

Было принято решение о возбуждении дела в отношении ООО «Метахим» и ООО «Трейдпоставка» в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». По предварительной оценке, общая сумма стартовых максимальных цен закупочных контрактов составила 4 647 208 812 рублей.

Если в ходе расследования будет установлено наличие сговора хозяйствующих субъектов с целью сохранения цен в рамках торгов по поставке, руководству предприятий будут грозить оборотные штрафы в соответствии со ст. 14.32 КоАП России (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения).

Служба уточнила, что среди регионов, где были выявлены признаки незаконной деятельности на торгах для предприятий, обеспечивающих водой население и организации, находятся Москва, Татарстан и Краснодарский край.

В начале августа ФАС заявила о возбуждении 158 дел по факту антиконкурентных соглашений и координации экономической деятельности во всех 89 регионах страны по итогам антикартельной работы в первом полугодии 2025 года.

По итогу расследований служба приняла 96 решений о нарушении антимонопольного законодательства, ответчиками по дела выступили 248 хозяйствующих субъектов и 68 заказчиков.

Соглашения, нарушавшие антимонопольное законодательство, охватили 1333 закупки, общая сумма начальной максимальной цены контрактов по которым составила 49,6 млрд рублей.

Ведомство также сообщило о возбуждении 15 дел в части контроля реализации национальных проектов на общую сумму начальной максимальной цены контрактов в 7,3 млрд рублей.

По итогам деятельности ФАС за первое полугоде было возбуждено 12 уголовных дел, 6 из которых были открыты по признакам заключения картеля. Общая сумма штрафов, которые наложила служба по факту антиконкурентных соглашений, составила 781,6 млн рублей.