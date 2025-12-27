Издание Politico опубликовало итоги своего ежегодного антирейтинга политиков и общественных деятелей Backhanded Awards (дословно — «Сомнительные награды»). Номинаций «за самые яркие политические фейспалмы» были удостоены экс-президент Франции Николя Саркози, американский лидер Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Они [награды — прим. RTVI] престижны (конечно, престижны), достойны сожаления (для любого, кто еще способен испытывать стыд) и, прежде всего, полностью заслуженны», — отмечается в публикации.

Лауреатом «премии Аль Капоне за проявленную в тюрьме стойкость» Politico объявило Николя Саркози, который меньше месяца провел под стражей, после чего выпустил мемуары «Дневник заключенного».

В сентябре экс-президента Франции приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании властями Ливии его избирательной кампании 2007 года. Саркози не признал вину. В октябре он начал отбывать срок в парижской тюрьме, но спустя 20 дней был освобожден и помещен под судебный контроль до рассмотрения апелляции в 2026 году.

Как отмечает Politico, экс-президент содержался в одиночной камере, его безопасность обеспечивали двое полицейских. Пребывание политика за решеткой издание сравнило с «отпуском при плохой погоде, когда нельзя выйти на улицу».

Через месяц после выхода на свободу Саркози выпустил 216-страничные мемуары о своем тюремном опыте под названием «Дневник заключенного». В книге политик рассказал об условиях содержания под стражей, рационе и насилии вокруг. Саркози жаловался на постоянный шум, однако отметил, что в тюрьме, «как и в пустыне, внутренняя жизнь укрепляется».

Дональду Трампу Politico присудило антипремию «Внедрение искусственного интеллекта в искусственный интеллект» за публикацию «плохих видео», сгенерированных нейросетью. Издание привело в пример ролик, на котором президент США с короной на голове «управляет» истребителем с надписью «Король Трамп» и с воздуха поливает грязью протестующих в Нью-Йорке.

Видео было опубликовано в октябре, в разгар массовых протестов против шатдауна, проходящих под лозунгом «Нет королям».

Ранее в том же месяце Трамп опубликовал в соцсети ролик, созданный с помощью технологии дипфейк, на котором лидер демократов в сенате США Чак Шумер называет своих коллег «прогрессивными кусками дерьма». Лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис на видео изображен в сомбреро и с накладными усами. Джеффрис назвал ролик расистским.

Премию «Вы хотя бы попытались» Politico присудило Урсуле фон дер Ляйен за попытку противостоять торговым пошлинам Трампа. Издание отмечает, что американский президент угрожал повысить тарифы на товары из Евросоюза до 30%, однако летом глава Еврокомиссии заключила с ним сделку, согласно которой Вашингтон ввел пошлины на европейские товары в размере 15%, а Брюссель открыл рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.

Переговоры по торговым пошлинам проходили в гольф-клубе Трампа в Шотландии. Politico иронизирует, что фон дер Ляйен допустила на поле «четырехкратный промах», поскольку пошлины в 15% — это «все еще очень много», а соглашение с Трампом вызвало негативную реакцию. Тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру в частности назвал сделку «актом подчинения» Вашингтону.

Антипремию Politico «Титаник» получил итальянский мост через Мессинский пролив «за большие идеи, которые тонут». Попытки соединить Сицилию с Апеннинским полуосторовом предпринимались еще в Древнем Риме и впоследствии неоднократно возрождались. В августе 2025 года правительство Италии одобрило проект стоимостью €13,5 млрд, однако в октябре Счетная палата страны заблокировала его.

Наконец, премией «Дежавю» журналисты Politico «наградили» реконструкцию Брюссельской кольцевой развязки Шумана за «бесконечные дорожные работы», которые длятся с осени 2023 года.

В 2023 году Politico отметило наградой президента России Владимира Путина «за лучшую роль русского, сыгранную русским».