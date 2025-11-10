Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство об освобождении экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы Ля Санте, передает BFMTV. Вместо тюремного заключения бывший глава республики будет помещен под судебный контроль.

Как отмечает телеканал, Саркози должен покинуть место своего заключения уже сегодня. Вместе с тем суд запретил бывшему главе республики выезжать из Франции, а также общаться со свидетелями по делу и с министром юстиции республики Жеральдом Дарманеном.

25 сентября Саркози приговорили к пяти годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения вердикта по обвинению в «причастности к преступному сговору» в рамках громкого дела о предполагаемом финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года. Менее чем месяц спустя, 21 октября, экс-глава Франции сел в тюрьму Ля Санте в 14-м округе Парижа.

Во время слушания своего дела 10 ноября Саркози рассказал, что ему «очень тяжело» находиться в тюрьме Ля Санте, где из-за угроз убийством его постоянно охраняли двое полицейских.

«Я добросовестно отвечал на все повестки в суд. Я и представить себе не мог, что в 70 лет окажусь в тюрьме. Это испытание было мне навязано, и я его пережил. Это тяжело, очень тяжело», — сказал бывший президент Франции.

Кроме того, политик заявил, что у него никогда не было «безумной идеи» запрашивать финансовые средства у экс-главы Ливии Муаммара Каддафи.

«Я никогда не признаюсь в том, чего не совершал», — подчеркнул Саркози.

Ожидается, что апелляционный процесс по делу Саркози начнется в марте 2026 года, добавляет BFMTV.

Ранее таблоид Daily Mail сообщал, что заключенные тюрьмы Ля Санте устроили Саркози травлю в первую ночь его пребывания в камере. В частности, они высмеивали его рост и не давали ему спать.