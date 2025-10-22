Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что бывшего президента страны Николя Саркози во время пребывания в тюрьме будут охранять двое полицейских. В угрозах убийством экс-лидера республики подозреваются три человека, расследование продолжается.

Накануне, 21 октября, Саркози прибыл в парижскую тюрьмы La Santé, где будет отбывать пятилетний срок, полученный за сговор с целью сбора средств на избирательную кампанию. По словам министра внутренних дел Франции, в камерах по соседству с политиком на протяжении всего периода лишения свободы будут посменно дежурить двое сотрудников полиции из службы безопасности по охране бывших президентов.

«Бывший президент республики имеет право на защиту в силу своего статуса. Ему, очевидно, угрожает опасность, и эта защита сохраняется, пока он находится под стражей», — пояснил Нуньес.

Саркози поместили в изолятор с одиночными камерами, где заключенные изолированы друг от друга даже во время прогулок. Профсоюз тюремных охранников CGT протестовал против того, чтобы экс-президента охраняли полицейские, утверждая, что его безопасность вполне могут обеспечить штатные сотрудники La Santé.

«Мы не знали о присутствии этих „телохранителей“; мы узнаём об условиях содержания по мере развития событий. Мы обратились в администрацию тюрьмы и в аппарат министра юстиции, чтобы потребовать объяснений», — рассказал телеканалу BFMTV сотрудник пенитенциарной службы департамента Санте и местный секретарь профсоюза «Force Ouvrière» (FO) Уго Витри.

Глава другого профсоюза заявил радиостанции RTL:

«По сути, они говорят нам, что мы не знаем, как выполнять свою работу. Сегодня в тюрьме находятся двое гражданских, которым там не место и которые не знают, как работает система. Я никогда не видел ничего подобного за 25 лет работы».

Адвокаты Саркози подали ходатайство о его освобождении на период рассмотрения апелляции на приговор и заявили, что ждут результата примерно через месяц. По их оптимистичным прогнозам, экс-президент Франции может вернуться домой к Рождеству.

Между тем 22 октября были выявлены три человека, предположительно причастных к съемке и распространению видео с угрозами убийства Саркози. В парижской прокуратуре сообщили, что ролик предположительно снят одним из заключенных La Santé. Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. В камере подозреваемого был проведен «административный обыск» с изъятием двух сотовых телефонов, уточнили в ведомстве.