Николя Саркози станет первым президентом Франции, который окажется за решеткой. Отбывать пятилетний тюремный срок экс-глава республики (2007-2012) начнет уже через неделю — 21 октября, сообщили накануне сразу несколько французских СМИ. Столь суровый приговор по громкому делу о предполагаемых финансовых связях политика с одиозным экс-главой Ливии Муаммаром Каддафи вызвал жаркую дискуссию. Почему обвинение в адрес Саркози все еще вызывает вопросы, что известно о месте его грядущего заключения и как его дело может «отрикошетить» в Эмманюэля Макрона — в материале RTVI.

Полемика вокруг обвинения

25 сентября Парижский уголовный суд признал 70-летнего Николя Саркози виновным в «причастности к преступному сговору». Суд постановил, что экс-глава Франции позволил своим соратникам связаться с ближайшим окружением лидера ливийского режима Муаммара Каддафи, намереваясь получить от него финансовую поддержку для своей предвыборной кампании 2007 года, по итогам которой и стал президентом.

В то же время Саркози был оправдан по обвинениям в «сокрытии хищения государственных средств» и «пассивной коррупции». Однако этого было недостаточно, чтобы избежать тюрьмы: экс-президента в итоге приговорили к пяти годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения вердикта, штрафу в размере €100 тыс. и пятилетнему запрету занимать государственные должности.

Между тем приговор Саркози не является окончательным. Экс-президент Франции уже осудил решение суда, заявил о своей невиновности и подал апелляцию. Несмотря на это, Саркози все равно придется сесть в тюрьму и следить за апелляционным слушанием по своему делу из-за решетки. Ожидается, что оно состоится в марте 2026 года.

Не имеющее прецедента потенциальное заключение Саркози под стражу вызвало бурные споры во Франции. Как рассказал RTVI заведующий сектором Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Павел Тимофеев, французские эксперты ведут полемику о том, как понимать формулировку обвинения в адрес бывшего президента, поскольку не совсем ясно, что именно подразумевается под «причастностью к преступному сговору с целью совершить преступление».

Трактовка этого юридического термина размывается еще и из-за того, что он предусматривает наказание за намерения, а не за действия. Такая прозрачность позволяет допускать, что в случае с Саркози речь может идти не просто о последствиях за незаконные связи с Каддафи, а о политических интригах, отметил Тимофеев.

«Конечно, я не могу однозначно утверждать, так оно или не так. Но во Франции есть наблюдатели, комментаторы, обозреватели, которые сомневаются в том, что речь идет исключительно о судебном беспристрастном решении. Не исключаются какие-то моменты, связанные со сведением политических счетов. И это при том, что сейчас сложно представить, что Саркози может быть для кого-то политическим соперником», — сказал Павел Тимофеев.

VIP-тюрьма для президента

После оглашения вердикта Николя Саркози заявил, что даже вопреки несправедливому по его мнению приговору он готов «спать в тюрьме с высоко поднятой головой». По данным источника BFMTV, начиная с 21 октября ночевать экс-президента Франции будет в тюрьме Ля Санте, что переводится на русский как «здоровье». Такую же информацию приводят Le Figaro, Le Point и RTL.

В этом учреждении, которое находится в 14-м округе Парижа, есть так называемое отделение для уязвимых лиц, куда и могут разместить Саркози. Во французских СМИ его порой преподносят как «VIP-квартал», однако этот тюремный сектор предназначен для соблюдения мер безопасности содержащихся там заключенных, а не для предоставления им каких-либо привилегий.

Вопреки названию тюрьмы, условия содержания Саркози будут далеки от санаторно-курортных. Как передает RTL, тюрьма Ля Санте «трещит по швам» из-за того, что камеры переполнены на 180%. Впрочем, поскольку экс-президент Франции, скорее всего, будет содержать в одиночной камере, ночевка на полу ему не грозит. Более того, в расположении Саркози будут телефон, холодильник, плита, телевизор и ванная комната, рассказал RTL французский сенатор Ги Бенаррош.

В том же тюремном отделении для уязвимых лиц уже содержатся двое других осужденных по делу Саркози-Каддафи: 81-летний банкир Вахиб Насер и 66-летний предприниматель Александр Джухри.

«Здесь никто не произносит имени Николя Саркози, но напряжение, связанное с его запланированным приездом, ощущается», — пишет RTL об атмосфере, царящей в тюрьме Ля Санте.

Влияние дела Саркози на Макрона

Николя Саркози не только остается авторитетным политиком во Франции, но и является «символом неоголлистов», отметил в беседе с RTVI Павел Тимофеев. После смерти Жака Ширака в 2019 году Саркози стал последним ныне «здравствующим» экс-главой Пятой республики правых взглядов.

Вместе с этим у Саркози сегодня нет «активного» политического капитала, подчеркнул эксперт. По его словам, на отсутствие «особой популярности» политика во Франции указывает в том числе его поражение на праймериз французских правых сил перед президентскими выборами 2017 года.

Впрочем, кадры заключения экс-президента под стражу могут вызвать негативную общественную реакцию во Франции — тем более если французы посчитают, что приговор в отношении Саркози несправедлив и может иметь политическую подоплеку. К тому же в рядах партии «Республиканцы» могут воспринять нахождение бывшего главы республики в тюремной камере как личное оскорбление, допустил Тимофеев.

По мнению эксперта, ситуация вокруг Саркози может повлиять на дальнейшее отношение лидеров французских республиканцев к президенту страны Эмманюэлю Макрону и его сторонникам, в том числе в преддверии президентских выборов 2027 года. Несмотря на то что макронистам «критически важна» поддержка республиканцев в условиях внутриполитической турбулентности, напряжение между этими политическими лагерями продолжает нарастать.

Накануне вновь назначенный на пост премьер-министра Себастьен Лекорню со второй попытки объявил список кабинета министров, куда вошли шесть членов партии «Республиканцы». Ее лидер Брюно Ретайо, имеющий разногласия с Макроном и Лекорню, в ответ заявил, что исключит из партии тех республиканцев, которые согласятся на работу в новом правительстве.

«То есть получается достаточно странная ситуация, когда они вроде как представляют партию республиканцев, но при этом сами республиканцы их своими уже не считают», — подытожил Павел Тимофеев.

Похожим образом развивалась политическая карьера и самого Лекорню, который начинал ее в кругах французских республиканцев. В 2017 году, когда нынешний премьер Франции согласился войти в кабинет министров в начале первого президентского срока Макрона, его также исключили из правоцентристской партии.