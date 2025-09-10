Близкий соратник Эмманюэля Макрона, экс-министр обороны Франции Себастьен Лекорню возглавил правительство спустя пару дней после отставки экс-премьера Франсуа Байру. 39-летний политик — единственный, кому удалось продержаться в министерских креслах при каждом правительстве с момента избрания Макрона президентом республики в 2017 году. Теперь же Лекорню, пробившийся в самый верх французской политики, будет пятым премьером Франции за неполные два года. Что о нем известно — в материале RTVI.

«Самый молодой»

В свои 39 лет Себастьен Лекорню может похвастаться успешной карьерой. Он начал политический путь в юном возрасте, когда вступил в правоцентристскую партию Николя Саркози «Союз за народное движение», преобразованную позже в партию «Республиканцы».

С тех пор он был «самым молодым» практически во всем: самым молодым помощником депутата Национального собрания, самым молодым помощником министра, самым молодым главой совета департамента Эр в Нормандии, где успел побывать мэром небольшого города Вернон. Наконец, после прихода к власти Макрона в 2017 году Лекорню стал одним из самых молодых министров в правительстве Эдуара Филиппа — ценой жертвы в виде исключения из рядов «Республиканцев».

В 2022 году Лекорню возглавил главное военное ведомство Франции, оказавшись в 35 лет самым молодым министром обороны со времен Французской революции. На этом посту ему удалось не только продержаться больше трех лет (при четырех премьер-министрах!), но и установить особенно близкие отношения с Макроном.

Лекорню мог потерять свой пост после прихода к власти в правительстве Мишеля Барнье, однако президент Франции лично настоял на том, чтобы его союзник сохранил свою должность. В свое время главе государства удалось остаться на второй президентский срок в том числе благодаря Лекорню, который сыграл важную роль в предвыборной кампании Макрона.

«Любимчик» четы Макронов

Французские СМИ называют Себастьена Лекорню «любимчиком» Брижит Макрон. Политик поддерживает дружеские отношения и имеет много общего с супругой президента. Они оба нередко обедают или ужинают вместе, а порой проводят время за трапезой с экс-президентом Николя Саркози и его женой Карлой Бруни.

При жене Макрона в программу официальных визитов первых леди был включен музей импрессионизма в Живерни, где долгое время жил и рисовал свои знаменитые кувшинки художник Клод Моне. Совет этого музея возглавляет как раз Лекорню.

Новый премьер-министр Франции в целом соблюдает «винтажный» образ жизни: увлекается охотой, гуляет с собакой, любит посидеть в тишине в одном из двух своих домов в Нормандии и почитать книгу с бокалом виски и сигарой. Вместе с Жеральдом Дарманеном, своим близким другом, также вхожим в кабинет министров при Макроне, Лекорню умеет пародировать политиков и комических актеров, таких как Луи де Фюнес и Бурвиль. Этот талант особенно «привлек внимание жены президента».

Как отмечает Politico, незадолго до вступления в должность премьер-министра Лекорню обзванивал французских политиков, в том числе левого толка. В разговоре с ними он подчеркивал свою близость к Макрону «как в политическом, так и в личном плане».

Влияние деда-голлиста

Лекорню — единственный ребенок в семье. В детстве сильное влияние на него оказал дед по материнской линии, сторонник генерала Шарля де Голля и бывший участник Сопротивления, с которым маленький Лекорню ходил на патриотические мероприятия и встречи ветеранов.

Именно дед привил будущему французскому премьер-министру любовь к армии и политике — и даже страсть к наградам. Во время прошлогоднего визита Лекорню в Стокгольм французские журналисты обратили внимание на медали на его груди и сравнили его с советским маршалом.

Судьба Лекорню могла бы пойти совсем по другому пути, ведь в подростковом возрасте он думал о том, чтобы присоединиться к бенедиктинцам и посвятить себя монашеству. При этом личная жизнь Лекорню для французов до сих пор остается загадкой. Политик, будучи человеком скрытным, мало рассказывает о себе на публике.

Поддерживает армию и Украину

После начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной Лекорню стал активно выступать за наращивание военной мощи Франции и оказание военной помощи Киеву. По мнению политика, «главной гарантией безопасности Украины остается ее армия».

«Я активно добиваюсь продолжения изъятия средств из замороженных российских активов для будущих пакетов помощи [Украине] <…>, поскольку это позволяет сэкономить деньги французских налогоплательщиков и, что особенно важно, напрямую направить эти деньги в портфели заказов европейских промышленников», — говорил Лекорню в своей речи перед депутатами Национального собрания.

Будучи главой министерства обороны, Лекорню способствовал увеличению военного бюджета Франции к 2030 году. При этом резонансный законопроект властей о сокращении государственных расходов не затронул вооруженные силы республики, в которые Париж готов продолжать вкладывать деньги. Именно из-за экономических планов кресло премьер-министра покинули сразу два предшественника Лекорню — Мишель Барнье и Франсуа Байру.