Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции 8 сентября проголосовало за отставку правительства Франсуа Байру. Решение было принято 364 голосами депутатов, что превысило необходимый порог в 288 голосов. Таким образом, как пишет издание Le Monde, это уже третье по счету правительство страны, вынужденное уйти в отставку за двухлетний период.

Инициатором голосования, которое привело к отставке, выступил сам глава правительства. Он пошел на этот шаг, пытаясь преодолеть кризис, вызванный проектом бюджета-2026.

Предложение кабинета заключалось в замораживании и налоговых ставок, и социальных пособий, включая пенсии, что должно было сдержать рост долга. Но эта мера не нашла поддержки ни у одного из флангов: её одновременно заблокировали левый «Новый народный фронт» и ультраправые из «Национального объединения».

Перед голосованием Байру предупредил депутатов об их ответственности. В частности, он заявил, что, хотя парламент и может отправить правительство в отставку, он не может отменить экономические реалии: расходы продолжат расти, а бремя огромного госдолга будет увеличиваться. Действия оппозиции премьер назвал следствием «несовместимости идей и скрытых мотивов», которые приводят лишь к взаимным нападкам.

Отставка правительства активизировала политические силы, каждая из которых заявила о своих претензиях на власть. Лидер социалистов в коалиции «Нового народного фронта» Борис Валло символично заявил: «Очередь пришла за левыми», обозначив тем самым свои притязания на формирование кабинета.

Со своей стороны, Марин Ле Пен, глава ультраправого «Национального объединения» (RN), назвала досрочный роспуск Национального собрания «единственно разумным выходом» из тупика и подтвердила готовность своей партии взять на себя ответственность и сформировать новое правительство.

Теперь ключевое решение должен принять президент Эмманюэль Макрон. Перед ним стоит дилемма: он может поручить формирование нового правительства другому политику, попытавшись сохранить нынешнюю парламентскую конфигурацию, или пойти на крайнюю меру — распустить парламент и назначить досрочные выборы, рискуя еще больше усилить позиции оппозиции.

При этом левые силы уже заранее отвергли возможность возрождения тактики «республиканского фронта» — стратегии, при которой на выборах центристы и левые снимали своих кандидатов во втором туре, чтобы объединенными усилиями блокировать победу ультраправых. Теперь каждая фракция намерена идти до конца, что делает политический ландшафт крайне фрагментированным и неустойчивым.

Эта отставка не является единичным событием, а вписывается в череду перманентных правительственных кризисов. Кабинет Франсуа Байру стал уже третьим подряд, не прослужившим и года.

Его непосредственный предшественник, Габриэль Атталь, хоть и вошел в историю как самый молодой премьер Франции, занимал свой пост лишь около восьми месяцев. Мишель Барнье, возглавлявший правительство до него, с сентября по декабрь 2024 года, и вовсе установил антирекорд, став самым краткосрочным премьер-министром в истории Пятой республики.

Глубинные причины этой нестабильности носят не только политический, но и экономический характер. Еще в августе, накануне кризиса, министр внутренних дел Брюно Ретайо публично предупреждал, что экономическая ситуация в стране близка к критической отметке.