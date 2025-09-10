Во Франции появился пятый премьер-министр за последние два года. Президент Эмманюэль Макрон назначил на этот пост Себастьена Лекорню — министра обороны из правительства Франсуа Байру, которое накануне было отправлено в отставку. Между тем давление на главу государства усиливается на фоне антиправительственных акций, запланированных по всей стране на 10 и 18 сентября. Грядущие демонстрации во французских СМИ уже сравнивают с движением «желтых жилетов», несогласных с политикой Макрона в начале его президентского срока. Что ждет улицы Франции в ближайшие дни — в материале RTVI.

Двойной удар по Макрону

Последствия двух сентябрьских забастовок во Франции могут оказаться для Парижа куда серьезнее, чем в эпоху «желтых жилетов». Триггером для нынешнего негодования послужил непопулярный план правительства по сокращению бюджета, но и в целом недовольство французов нынешней властью только растет. Согласно недавнему опросу Elabe, рейтинг одобрения Макрона упал до 17%, что стало самым низким показателем с момента избрания его президентом республики в 2017 году.

Крупнейшие профсоюзы страны уже вовсю призывают французов приготовиться к масштабному протестному движению 18 сентября. В этот день бастовать намерены сотрудники общественного транспорта и железнодорожной отрасли, авиадиспетчеры и государственные служащие.

А с раннего утра 10 сентября на французских улицах соберутся протестующие под лозунгом «Блокируем всё» (Bloquons tout). Они координируют свои действия в социальных сетях, где это движение и зародилось еще в мае. Сегодня их крупнейшее сообщество в мессенджере Telegram насчитывает уже больше 14 тысяч участников.

Активисты из «Блокируем всё» хотят «парализовать» повседневность с помощью небольших локальных акций, чтобы распространить протест по всей стране. Для этого, например, они планируют блокировать автотрассы, как это делали «желтые жилеты» в 2018 году.

При этом единственное, что объединяет «желтые жилеты» и новую протестную волну во Франции, — это то, что оба движения происходят «снизу» и не принадлежат ни к какой политической партии, рассказала RTVI старший научный сотрудник Отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН, кандидат политических наук Любовь Биссон. Самих «желтых жилетов» на грядущих акциях протестах ждать не стоит, поскольку их движение уже давно «сошло на нет».

«Движение „желтых жилетов“ исчерпало себя менее чем через год после своего появления. Частично их требования были исполнены властью, а какого-то объединения впоследствии не произошло. Была попытка политической репрезентации „желтых жилетов“, но она не состоялась», — объяснила Любовь Биссон.

Протесты будут более ожесточенными

Спустя семь лет после выступлений «желтых жилетов» ситуация во Франции сильно изменилась. Сегодня страна находится «на рубеже серьезных потрясений» не просто из-за очередного правительственного кризиса, а из-за социальной и финансово-экономической обстановки, подчеркнула собеседница RTVI.

И если «желтые жилеты» представлял средний класс французов из мелких городов, то, как ожидается, на улицы 10 и 18 сентября выйдет совершенно другая, «политически заряженная» аудитория. По словам Биссон, ее костяк могут составлять симпатизирующие крайне левым молодые люди, в том числе студенты, представители профсоюзов, а также возможно участие в протестах анархистских группировок.

Неслучайно движение 10 сентября поддержала левая популистская партия Жана-Люка Меланшона «Непокоренная Франция», одна из центральных оппозиционных сил во французском Национальном собрании, выступавшая за отставку кабинета министров во главе с Байру.

Как только правительство Байру пало, тысячи французов вышли на улицы, чтобы это отметить. Некоторые из них рассказали BFMTV, что предпочитают «пить сегодня вечером, потому что не знают, что Макрон с ними сделает дальше». На «прощальной вечеринке» Байру даже прозвучало предложение бросать в рестораны McDonald’s и супермаркеты Carrefour «вонючие бомбы» во время предстоящих акций протестов.

На этом фоне французские правоохранительные органы уже приготовились к тому, что демонстрации могут вылиться в насильственные столкновения. Глава МВД Франции Брюно Ретайо предупредил, что для пресечения возможных беспорядков 10 сентября будут мобилизованы 80 тысяч жандармов и полицейских, а также вертолеты, беспилотники, водометы и бронемашины «Кентавр». Кроме того, Ретайо обвинил представителей «Непокоренной Франции» в попытке устроить «мятежную атмосферу» в республике.

Французские спецслужбы ожидают, что 10 сентября в акциях протеста по всей стране примут около 100 тысяч человек. Власти допускают, что протестующие могут прибегнуть к блокировке стратегически важных объектов, к которым относятся нефтебазы, университеты, автомагистрали, аэропорты, железные дороги, объекты оборонной промышленности и даже помещения Amazon.

И такие ожидания вполне могут совпасть с реальностью. Как отметила Любовь Биссон в беседе с RTVI, демонстрации 10 и 18 сентября могут быть «гораздо более ожесточенными, чем протесты „желтых жилетов“», поскольку сегодня у протестующих требования совершенно другие.

Изначально активисты выступали против непопулярных мер правительства Байру по борьбе с ростом государственного долга, таких как сокращение социальных государственных расходов и отмена двух национальных праздников. Сегодня протест направлен уже против самого государства, олицетворяемого действующей властью. Так, крайне левые из числа сторонников «Непокоренной Франции» могут использовать новое протестное движение, чтобы потребовать от Макрона уйти в отставку, допустила Биссон.