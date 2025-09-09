Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил кандидатуру действующего главы Минобороны Себастьена Лекорню на пост премьер-министра страны, сообщает телеканал BFM TV. Политик, возглавляющий военное ведомство с 2022 года, представит структуру нового правительства после проведения консультаций с парламентскими партиями, говорится в заявлении Елисейского дворца.

С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году Себастьен Лекорню станет уже пятым политиком, возглавившим правительство страны.

Накануне, 8 сентября, в отставку ушел кабинет премьер-министра Франсуа Байру, который инициировал в парламенте вотум доверия для получения поддержки по вопросам сокращения государственных расходов и бюджетного дефицита. Однако парламентское голосование завершилось для него неудачно.

Парламент уже дважды безуспешно пытался сместить правительство Байру через вотум недоверия. Политические обозреватели отмечают, что его администрация удержалась преимущественно благодаря негласной поддержке со стороны ультраправой партии «Национальное объединение» (RN).

За восемь лет 39-летний Лекорню сменил несколько ключевых постов в правительствах под руководством пяти разных премьер-министров: от Эдуара Филиппа до Франсуа Байру. Помимо недавней должности министра обороны, он возглавлял министерство заморских территорий, курировал местное самоуправление и работал секретарем в министерстве экологических преобразований.

Франция столкнулась с глубоким политическим кризисом, который разразился в июле 2024 года после решения президента Макрона о роспуске Национального собрания и назначении досрочных выборов.

Это решение стало ответом на победу «Национального объединения» на выборах в Европарламент. По итогам парламентского голосования RN значительно укрепила свои позиции в законодательном органе, что привело к формированию правительства, вынужденного действовать в условиях зависимости от оппозиционных сил.

Политический кризис привёл к невозможности формирования бюджета на 2026 год в условиях растущего государственного долга. По состоянию на конец первого квартала 2025 года его объём достиг 3,346 трлн евро, что составляет 114% от ВВП страны. Параллельно сохраняется проблема бюджетного дефицита, который по итогам прошлого года составил 5,8% ВВП — это почти вдвое превышает установленный ЕС норматив в 3%.

Правительство Байру выдвинуло предложение о замораживании на 2026 год налоговых ставок, социальных выплат и пенсий без изменения текущих уровней. Однако эта инициатива встретила сопротивление как со стороны левого альянса «Новый народный фронт» (NFP), так и со стороны «Национального объединения».

Таким образом, Байру повторил путь своего предшественника Барнье, который ранее предлагал сократить бюджетные расходы на 40 млрд евро и ввести дополнительные налоги для крупного бизнеса и обеспеченных граждан Франции.