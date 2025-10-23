Заключенные тюрьмы строгого режима La Santé в Париже, где сейчас находится бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный за ливийское финансирование его предвыборной кампании 2007 года, смеялись над его ростом и не давали ему спать в первую ночь его пребывания в камере. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным британского издания, спустя несколько часов после того, как Саркози прибыл в тюрьму, в соцсетях распространились кадры, на которых заключенные оскорбляют бывшего президента.

«Мы все знаем, Саркози… мы все знаем. Верни миллиарды долларов», — приводит Daily Mail слова одного из заключенных, участвовавших в травле Саркози.

По информации издания, Саркози находится в одиночной камере, окна которой выходят на тюремный двор.

Ранее стало известно, что глава МВД Франции Лоран Нуньес отправил в La Santé двух сотрудников полиции из службы безопасности по охране бывших президентов после того, как в сети появились кадры, на которых Саркози угрожают расправой.

Накануне, 22 октября, удалось выявить трех человек, которые предположительно были причастны к съемке и распространению этих кадров. Как отметили в парижской прокуратуре, вероятно, видео снял один из заключенных.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. В камере подозреваемого провели «административный обыск» и изъяли два сотовых телефона, уточнили в ведомстве.

Как отмечает Daily Mail, тюремные охранники недовольны пребыванием в тюрьме полицейских, охраняющих бывшего главу государства. По их словам, Саркози находится «в полной безопасности».

«Мистер Саркози находится в своей собственной камере, где он в полной безопасности. Там он спит, ест, принимает душ и выходит на прогулку на час в день», — объяснил один из них.

Николя Саркози прибыл в парижскую тюрьму La Santé 21 октября. Там бывший президент Франции будет отбывать свой пятилетний срок, который он получил за сговор с целью сбора средств на избирательную кампанию в 2007 году.