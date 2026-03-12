Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил военное предприятие и вместе с ней лично опробовал новый северокорейский пистолет, похвалив его. Участие дочери главы государства в таких мероприятиях стало заметной тенденцией. На деле глубокого политического символизма в этом нет, заявил в беседе с RTVI ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким. По его мнению, это лишь проявление отцовской любви, но не стоит забывать о том, что у Ким Чен Ына есть сын.

Дочь лидера стала появляться на публике заметно чаще, чем раньше, однако ничего необычного в этом нет, считает эксперт.

«Девочке где-то 14-15 лет, не более того. Перед съездом подняли шум, гадали — дадут ли ей какую-то должность в ЦК партии. Да успокойтесь вы, ребенок еще в школу ходит. Она даже не член партии, а лишь член молодежного социалистического патриотического союза. Раз так, то она не может быть ни членом ЦК, ни назначена ни на какие партийные должности», — объясняет Ким.

По его словам, отец просто берет любимую дочь с собой — на испытания ракетной техники, на стрельбы, куда ранее он приглашал и награжденных именным оружием членов Политбюро, — и постепенно приучает ее к происходящему. «Со временем, возможно, она будет играть тоже какую-то роль», — допускает ученый.

Эксперт также не исключает, что публичное продвижение дочери может быть намеренным отвлекающим маневром: по имеющимся сведениям, у Ким Чен Ына есть и сын, предположительно старший.

«Может быть, он специально ее показывает, чтобы скрыть от внимания публики сына, которому может быть предназначено в будущем стать какой-нибудь очень сильной фигурой — для того, чтобы не было заранее привыкания к почитанию», — рассуждает специалист.

При этом собеседник RTVI обращает внимание на поведение девочки: «Я наблюдаю за фотографиями, которые появляются, — она ведет себя достаточно скромно и дружелюбно по отношению к другим людям. Поэтому я не делаю из этого каких-то чрезвычайных выводов. Все там нормально».

Эксперт напомнил, что после съезда Ким Чен Ын наградил группу ответственных работников ЦК партии, членов Политбюро, заведующих отделами и так далее именным оружием — «очень хорошей винтовкой». И на стрельбах была как дочь северокорейского лидера, так и его сестра — Ким Ё Чжон.

«Продвижение образа женщины [в КНДР] не менее блистательно показывает сестру Ким Чен Ына, которая сейчас поднялась до уровня заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи. Причем, хочу напомнить, что она не рядовым отделом заведует, а общим. А общий отдел ЦК Трудовой партии Кореи — это примерно как руководитель аппарата президента или правительства, им регулируется вся работа аппарата ЦК партии, включая все, что связано с подготовкой заседаний Политбюро, секретариата ЦК партии, отчетов разных отделов и так далее, и так далее. Потихонечку, так сказать, поднимается», — пояснил эксперт.

Как сообщило 12 марта агентство ЦТАК, накануне глава КНДР и его дочь посетили одно из ведущих военных предприятий, где он в числе прочего сам испытал пистолет нового типа, который был одобрен к производству еще 19 февраля 2025 года.

Глава государства отметил, что ранее уже получил положительный рапорт от Минобороны и Генштаба о точности, надежности и боевых характеристиках оружия, однако в этот раз увидел его лично — и остался доволен.

«Товарищ Ким Чен Ын еще раз выразил удовлетворение разработкой и производством лучшего пистолета и поблагодарил всех руководящих работников, инженеров и рабочий коллектив предприятия», — говорится в статье.

Он также дал указание расширить производительность предприятия и анонсировал, что в апреле на расширенном заседании ЦВК партии будет рассмотрен план модернизации трех крупных военно-промышленных объектов на новую пятилетку.

28 февраля профессор кафедры корееведения ДВФУ (Владивосток) Марина Кукла в своем телеграм-канале сообщила, что один из любимых предметов дискуссий на ее кафедре — это «феминизм в Южной Корее».

«Когда всплывает эта тема, я сразу начинаю бегать по потолку и кричать, что настоящий феминизм есть только в Северной Корее. Сегодняшняя фотосессия товарищей руководителей меня в очередной раз в этом убедила», — написала она, приложив фото со стреляющей из винтовки Ким Ё Чжон.