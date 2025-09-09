В рамках презентации новой продукции Apple вечером 9 сентября компания представила наушники AirPods Pro 3. В комплект входят пять пар силиконовых амбушюр разного размера, что делает эти наушники потенциально самыми удобными в линейке.

В этой модели обещаны двукратное улучшение качества звука, «феноменальное» четырехкратное усиление активного шумоподавления и модернизированная акустическая архитектура. Дизайн немного изменился с учетом уменьшения размера, зато начинка претерпела значительные изменения.

Издание «Код Дурова» обращает внимание на более тонкий корпус и новый чип H3, на основе которого полностью переработано внутреннее устройство по сравнению с предыдущими моделями наушников Apple. Предполагается, что за счет этого компонента качество звука будет выше, соединение с источником стабильнее, а задержка передачи данных — меньше.

Программное обеспечение включает функцию перевода с нескольких языков в реальном времени с помощью персональной системы искусственного интеллекта Apple Intelligence. ИИ-переводчик активируется жестом.

«Говорить можно в микрофон смартфона и все переведут. Если два человека рядом в таких наушниках, то есть синхронизация и переводиться параллельно обоим», — поясняет суть функции «Комсомолка».

Кроме того, в AirPods Pro 3 появился датчик считывания пульса. За счет функции отслеживания 15 режимов спортивных нагрузок наушники в принципе могут заменить собой умные часы, поясняет специализированный телеграм-канал Rozetked.

Стоимость новой модели наушников Apple в розничной продаже на территории США составит стандартные для этого продукта $249, американские покупатели могут сделать предзаказ уже с сегодняшнего дня.