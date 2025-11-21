В Китае Праздником фонарей завершается Новый год по лунному календарю. Его отмечают примерно через две недели после новогодней ночи, когда наступает полнолуние первого месяца. В этот вечер города наполняются светом: люди вывешивают красные фонари, гуляют семьями и провожают праздничный период ярким морем огней.

Когда темнеет, улицы, парки и дворы загораются сотнями огней. Люди развешивают фонари у домов и запускают светящиеся конструкции на воду. Для стороннего наблюдателя это просто красивое зрелище, но в китайской культуре свет фонаря имеет особое значение.

Истоки праздника уходят в древние времена. Тогда зажигали огни в храмах, чтобы почтить Небо и попросить удачи на год. Огонь считался защитой от тьмы, и со временем традиция стала общенародной. Так фонарь превратился в символ света и гармонии, который объединяет семью в начале нового цикла.

Красный цвет фонарей тоже не случаен. В Китае он символизирует радость, защиту и процветание. Вывесить красный фонарь у двери значит пожелать дому удачи, а гостям — тепла. Поэтому в этот вечер фонари появляются не только на улицах, но и в домах, создавая атмосферу праздника.

Особой популярностью пользуется традиция разгадывания загадок, прикрепленных к фонарям. Обычай появился много веков назад и со временем превратился в одно из главных развлечений праздника. Загадки решают всей семьей или с соседями — это способ весело провести время и почувствовать себя частью большого праздника.

Главное угощение вечера — клейкие рисовые шарики юаньсяо или танъюань в сладком бульоне. Их круглая форма символизирует единство, а само блюдо напоминает о семье, собравшейся за одним столом.

Сегодня Праздник фонарей сочетает древние традиции и современные представления. Во многих городах появляются огромные световые инсталляции, фигуры животных и сцены из легенд. Но за всей яркостью сохраняется главное: фонарь — это знак света, согласия и семейной связи.