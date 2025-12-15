Нападающий Александр Овечкин принесет большую пользу в деле популяризации хоккея в России и в мире. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в программе RTVI «Что это было», рассуждая, чем может заниматься в будущем Овечкин, поставивший рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

На вопрос, каким он видит будущее Овечкина, Фетисов ответил: «Он сам должен для себя принять решение. Потому что это же колоссальная ответственность будет. Я вот в политике уже 23 года — это непростая вещь на самом деле. Нужно ли ему это будет? Не знаю».

По словам депутата, Овечкин однозначно «принесет большую пользу в плане популяризации хоккея как национальной игры» в России, а также во всем мире.

«Дипломатические все его способности — я думаю, тоже есть какая-то там интересная сама по себе мысль. Опять же, все будет зависеть от него, каким образом он для себя это будущее будет определять», — продолжил собеседник RTVI.

Овечкин в любом случае будет на виду, отметил Фетисов. «Он будет полезен тому делу, чем он будет заниматься. И так как привычка уже есть полностью отдаваться своей работе, своему делу, я думаю, что польза будет колоссальная», — заключил Фетисов.

6 апреля 2025 года нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 895-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ и побил тем самым рекорд Уэйна Гретцки, поставленный 26 лет назад. По данным на сегодня, Овечкин забил уже 911 шайб в «регулярке» НХЛ.