Евросоюз и правительство Германии совершили большую ошибку, когда отвергли идею президента России Владимира Путина выдвинуть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве посредника от ЕС на возможных переговорах между РФ и Украиной. Такое мнение высказал премьер Словакии Роберт Фицо, передает местное агентство TASR.

«Посредником должен быть человек, который знает обе стороны», — сказал он на заседании парламентского комитета по европейским делам, призвав вернуться к идее подключения Шрёдера.

Фицо также сообщил, что на саммите Европейского совета, который стартует в Брюсселе 18 июня, он предложит установить «горячую линию» прямой связи между Россией и Украиной. Ее можно будет задействовать для оперативных контактов, считает словацкий премьер.

Среди прочего Фицо заявил, что если у Украины не будет четкой перспективы после окончания конфликта, то страну может захлестнуть организованная преступность.

Он также пояснил, что никогда не выступал против стремлений Киева к вступлению в ЕС. Но словацкое правительство настаивает, чтобы Украина прежде выполнила все необходимые для этого условия, продолжил премьер. По его словам, никаких исключений для этой страны или ускоренной процедуры ее вступления Братислава не поддержит.

Кроме того, Фицо выразил убеждение, что Евросоюз не способен играть решающую роль в мирных переговорах между РФ и Украиной. Он подтвердил, что выступает за отставку Каи Каллас с поста главы евродипломатии.

Перед саммитом в Брюсселе Фицо намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также — впервые — с новым премьером Венгрии Петером Мадьяром.

Последний раз Фицо и Зеленский встречались на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване 4 мая. Тогда они обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах и обмен визитами в Киев и Братиславу.

Кандидатура Шрёдера на роль переговорщика

Кандидатуру Шрёдера в качестве желаемого посредника от Европы предложил 9 мая президент России Владимир Путин. Он сказал, что в этой роли Москва видит любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес РФ.

Каллас отвергла возможность того, что бывший канцлер будет представлять ЕС. Позднее идею Путина также отклонили в правительстве Германии.

В начале июня Шрёдер встретился с Путиным в Петербурге в кулуарах экономического форума. Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что встреча прошла тет-а-тет, и ему неизвестно, что на ней обсуждалось.