Безопасность и мир в Европе невозможно обеспечить без России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая на торжественной церемонии по случаю 82-й годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания в городе Банска-Бистрица, передает Postoj.
«Безопасность и мир в Европе невозможно обеспечить без России. Это можно [осуществить] только с Россией, — сказал он.
Фицо выразил мнение, что Россию «нужно критиковать, когда она делает ошибки, но нельзя ее демонизировать и выдавливать из Европы», тогда как Евросоюз должен оставаться «мирным проектом», а не превращаться в «инструмент борьбы с Россией».
«ЕС не нужно больше оружия и русофобии — нужно больше дипломатии и конкретных экономических планов для поддержки экономики», — сказал глава словацкого правительства.
Он также отметил, что нацизм был побежден на полях сражений Второй мировой войны, но так и не был искоренен из сознания людей: «Он снова здесь, только облачен в другую одежду».
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что оснований для улучшения отношений между Россией и Европой пока не просматривается. По его словам, нынешние европейские лидеры настроены к Москве конфронтационно, «причем не только на словах, но и на деле».
«Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против нашей страны, принимая непосредственно участие в боевых действиях против нас. Нам надо отдавать себе в этом отчет. Нам надо, безусловно, оставаться открытыми для выстраивания отношений и мы действительно сохраняем свою открытость, но прекрасно понимать, с кем мы имеем дело», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).