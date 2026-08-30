Безопасность и мир в Европе невозможно обеспечить без России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая на торжественной церемонии по случаю 82-й годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания в городе Банска-Бистрица, передает Postoj.

«Безопасность и мир в Европе невозможно обеспечить без России. Это можно [осуществить] только с Россией, — сказал он.

Фицо выразил мнение, что Россию «нужно критиковать, когда она делает ошибки, но нельзя ее демонизировать и выдавливать из Европы», тогда как Евросоюз должен оставаться «мирным проектом», а не превращаться в «инструмент борьбы с Россией».

«ЕС не нужно больше оружия и русофобии — нужно больше дипломатии и конкретных экономических планов для поддержки экономики», — сказал глава словацкого правительства.

Он также отметил, что нацизм был побежден на полях сражений Второй мировой войны, но так и не был искоренен из сознания людей: «Он снова здесь, только облачен в другую одежду».

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что оснований для улучшения отношений между Россией и Европой пока не просматривается. По его словам, нынешние европейские лидеры настроены к Москве конфронтационно, «причем не только на словах, но и на деле».